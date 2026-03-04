פיקוד העורף הודיע: הקלה בהנחיות החל ממחר ב-12:00 | כל הפרטים

החל מחמישי בצהריים תותר התקהלות של עד 50 איש ופעילות במקומות עבודה עם גישה למרחב מוגן, אך פעילות חינוכית עדיין אסורה • ההנחיות בתוקף עד שבת בערב ועשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב

