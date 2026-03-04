פיקוד העורף הודיע: הקלה בהנחיות החל ממחר ב-12:00 | כל הפרטים

החל מחמישי בצהריים תותר התקהלות של עד 50 איש ופעילות במקומות עבודה עם גישה למרחב מוגן, אך פעילות חינוכית עדיין אסורה • ההנחיות בתוקף עד שבת בערב ועשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, 04.03.26
הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, 04.03.26-

פיקוד העורף עדכן הערב (רביעי) את ההנחיות לגבי מדיניות ההתגוננות. ממחר בשעה 12:00 ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

לגבי מקומות עבודה - ניתן יהיה לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות המעודכנות עדיין אוסרות על קיום פעילות חינוכית.

Video poster
אלפי צעירים יצאו לחגוג את חג הפורים בירושלים בניגוד להנחיות פיקוד העורףדוברות המשטרה

בפיקוד העורף הדגישו כי המדיניות תהיה בתוקף מיום חמישי, 5 במרץ 2026, בשעה 12:00, ועד יום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00 - וכי ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב נוספת.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות