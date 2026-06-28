"אמרו לי - גיבורי 7 באוקטובר לא מדברים אליי": הלוחם שמצא את עצמו במעצר בריאיון סוער

טירן גלמודי, שוטר ולוחם בן 33, היה מאלה שב-7 באוקטובר לא חיכו לפקודה. הוא הבין שמשהו נורא מתרחש, נסע דרומה אל תוך התופת באופקים, חילץ פצועים תחת אש, חיסל עשרות מחבלים וספג כדור בכתף. בשלב מסוים, כשהתחמושת אזלה, הוא אף החזיק רימון מוכן לפעולה כדי לפוצץ את עצמו ולא ליפול בשבי חמאס.

אלא שעכשיו גלמודי מוצא את עצמו כבר שנה וחצי במעצרים. תחילה בכלא וכעת תחת מעצר בית ממושך עם אזיק אלקטרוני, בעקבות חקירת מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים). בריאיון שנערך היום (ראשון) בתוכנית "מדברים חדשות", שנערך בביתו, יחד עם סגן יו"ר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מטיחים האשמות במערכת המשפט ובדרג המדיני.

"יש כאן רדיפה, המשך ישיר של כוח 100"

"יושב לידי גיבור ישראל אמיתי", פתח משה פייגלין את דבריו. "טירן וחברו סער אופיר חשו בין הראשונים לאופקים, נלחמו, הקריבו את עצמם עד הסוף וראו את הסוף המר. הם היו צריכים להיות ממשיאי המשואות ביום העצמאות. ובמקום זה, אנחנו יושבים כאן בביתו כשהוא כבר שנה וחצי במעצר. הוא נחקר אולי רבע שעה. יש כאן פשוט רדיפה. טפלו עליו ועל סער אשמה שהם פצעו מחבל נוח'בה, ושהחזיקו אמצעי לחימה ברכב – אבל זה התפקיד שלו כלוחם! הציבור נחשף בכוח 100 עד כמה המערכת רודפת חיילים, וזה היינו הך. זה לא נגמר שם".

פייגלין הוסיף והשווה את המצב לשחרור האסירים הביטחוניים: "רק אתמול שחררו לעזה עשרות מחבלי נוח'בה בהנחיית ראש הממשלה – מחבלים שישבו ללא משפט. וכאן הגיבורים שלנו יושבים במעצר. טירן סובל מהלם קרב והוא צריך טיפול, ולא נותנים לו לצאת לטיפול. המערכת הזו רוצה שהאנשים האלה יתאבדו כדי להיפטר מהם".

כשמדברים עם טירן גלמודי, קשה שלא להבחין בצלקות הנפשיות העמוקות. הוא מוכר כנכה צה"ל עוד לפני המלחמה, וטוען כי המעצר קטע את הטיפולים התרופתיים והנפשיים שלו באופן שגרם לו לנזק גופני ונפשי קשה.

"אני כבר לא יודע להגדיר את המצב הנפשי שלי", מספר גלמודי בכאב. "כשהגנו על הגוף, אמרנו להם שאסור להפסיק את הכדורים האלה ברגע אחד. זה פשוט לא עניין את מח"ש".

גלמודי מתאר יחס מזלזל באופן קיצוני מצד החוקרים שפגש: "אני יכול לתת לך ציטוטים מחדרי החקירות. החוקר שעצר אותי הסתכל עליי במבט מזלזל ואמר לי: 'עזוב עזוב, גיבורי השביעי באוקטובר לא מדברים אליי'. הם לא שוטרים, הם חוקרים במח"ש. אני לא מכיר שום שוטר בשטח שהיה מסוגל להגיד משפט כזה".

"ראש מח"ש אמרה לאחד מעורכי הדין בתיק: 'מי הם שעל דעת עצמם יקימו צוות וירדו דרומה?'. ואני שואל אותה – מי את בכלל?! אני זה שסחבתי ילדים מתים על הידיים, אני זה שהרחתי את הדם שלהם וראיתי את המוות. מי את שתפתחי את הפה שלך?"

"לוחמים בכלא בוכים ומקללים את היום שהתגייסו"

לדברי גלמודי, המקרה שלו הוא רק קצה הקרחון של תופעה רחבה בהרבה שנותרת הרחק מהעין הציבורית. להערכתו, ישנם למעלה מאלף לוחמים, שוטרים ואנשי מילואים שנחקרו, הושעו או נעצרו בעקבות אירועי הלחימה והמעצרים של מחבלי חמאס.

"ישבו איתי בכלא חיילים, שוטרים ולוחמים שאף אחד לא שמע עליהם. הם יושבים שם ובוכים. הם מקללים את היום שהם התגייסו למדינה הזאת. אנשים שנתנו את החיים שלהם, נפצעו, והיום יושבים בבתי כלא כי באו להחזיר נשקים שהם נלחמו איתם, ואין להם אפילו כסף לעורכי דין. כשהרמטכ"ל יוצא ואומר 'אין לנו לוחמים' – הוא צודק, כי כולם בכלא או עזבו את הארץ. מילואימניקים בחו"ל אומרים לי שהם לא רוצים לחזור כי הם לא מאמינים במערכת הזו יותר. מאמנים חייל להילחם, ובבית פתאום אומרים לו: 'תמות, אבל אל תעשה כלום כי יש הסכם'. החיים של החיילים נהרסים".

כשנשאל מי אשם במצב ומה הפתרון, פייגלין לא היסס להפנות אצבע מאשימה לחלונות הגבוהים ביותר של מערכת המשפט: "ראש הנחש זה הבג"ץ. מי שאיפשר לכל הריקבון הזה להתפתח ב-30 השנים האחרונות זו מערכת המשפט שמגבה את הפצ"רית. בקצה של המפלצת הזו יושבת הפצ"רית, וזו בעיה שכולנו מכירים. הם נמצאים בתוך תודעה פרוגרסיבית שבה הלוחם שלנו הוא האויב ולא החמאס, ולכן מבחינתם שיירקב בבית ולא ייצא לטיפול".

פייגלין אף הצהיר כי הוא מוכן, כסגן יו"ר הכנסת לשעבר, לקחת אחריות אישית, לחתום ערבות ולהתלוות לגלמודי לכל טיפול רפואי או פסיכיאטרי שיידרש, אך המערכת מסרבת לאשר זאת.

בסיום הראיון, ביקש גלמודי להעביר מסר תקיף ישירות לשולחן הממשלה: "אני אלחם במערכת הזו עד הסוף. ואני רוצה לנצל את הבמה כדי לאתגר את שר הביטחון ואת כל הממשלה הזאת – אם אתם כאלה גברים לשחרר עשרות מחבלים שרצחו ואנסו, בואו תהיו גברים לעזור לחיילים שלכם, כי כרגע אתם לא עוזרים לאף אחד".