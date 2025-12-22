"מזניחים אותנו מכול כיוון": מחאת תושבי קריית שמונה ממשיכה

תושבי קריית שמונה יצאו גם היום (שני) להפגין, במחאה על הפקרות מתמשכת מצד הממשלה לטענתם ועל חוסר בתכנית שיקום אמיתית, זאת לאחר שהממשלה הכריזה על סיום המלחמה אבל המתיחות נמשכת, העסקים בקריסה, ומענקים ופיצויים כמעט שאין. בין היתר הציתו צמיגים - מפגין אחד נעצר.

התושבים מבקשים מהממשלה "להתעורר ולסייע באופן מיידי" לפני שיהיה מאוחר מדי. דודו עמר, בעל עסק בקריית שמונה, מסר ל-i124NEWS כי מצב העסקים בעיר מידרדר: "הבטיחו לנו שידאגו לנו אם נחזור. אנחנו אוהבים את העיר והלב כואב ושורף לראות אותה כמו שהיא נראית היום. אני יושב בעסק עד הערב ולא נכנסים לקוחות - ואף אחד לא שואל ולא מתעניין".

עוד הוסיף עמר בכאב כי "הצעירים נטשו את העיר והם התקומה שלנו. זה מה שקורה כשהממשלה זנחה אותנו מכול הכיוונים. אני משלם חשבונות, ארנונה וחניה מלא - ואין לי הכנסה. זה נשמע הגיוני?... לפחות שהממשלה תקצץ לנו את החשבונות".

זה השבוע השני למחאות של תושבי העיר, אחרי שגם בשבוע שעבר יצאו מאות מהם לרחוב עם מסר חד וברור - אי אפשר לחזור לשגרה כשאין ביטחון, אין פרנסה ואין אופק.