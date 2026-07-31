מה קורה כשהאצבע המאשימה מופנית דווקא כלפי הנרצחים? הפיגוע הקטלני והמורכב בכפר תל שבשומרון, שבו נפלו רס"ן יובל עזרא (27), מפקד סוללה בחיל התותחנים, ובניהו מלט (32), חבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות מחוות גלעד – גרר בעקבותיו תגובות קשות ברחבי הארץ. מגישת "קבינט שישי", נוה דרומי, יצאה השבוע ישירות אל לב השומרון כדי לפגוש את המתיישבים ואת המשפחות השכולות, ולעמוד על סימני השאלה והסערה הציבורית שהתעוררה מיד לאחר האסון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הפיגוע הקשה החל כאשר קבוצת מטיילים ישראלים נקלעה למארב אבנים המוני של עשרות פלסטינים בפאתי הכפר תל. כוחות צבא וכיתת הכוננות של חוות גלעד הוקפצו לזירה כדי לחלצם, ובמהלך העימותים האלימים והפרות הסדר, הצליחו מחבלים לחטוף את נשקו האישי של מלט, ירו בו מטווח קצר ופתחו באש לעבר כוחות החילוץ – אש שממנה נפל גם רס"ן יובל עזרא ז"ל.

התקרית הובילה לעיבוי כוחות נרחב של צה"ל באיו"ש, עוצר יציאות לחיילים בגזרה וגל מעצרים של עשרות מבוקשים. במקביל, נרשמה תסיסה בשטח כששני מסגדים הוצתו בכפרים קוצרה וכור, מעשה שגרר גינוי חריף מצה"ל ומעצר של שני חשודים על ידי מחוז ש"י.

נוה דרומי חוזרת לאמירתו המהדהדת של אבידע בכר מבארי לפני כשנתיים כשאמר כי "מזל שהטבח קרה בקיבוצים ולא בשומרון" ומשרטטת תמונת מצב מורכבת ומדאיגה המעניקה הצצה לשאלה המטלטלת: מה היה קורה אילו אירועי שבעה באוקטובר היו מתרחשים בתוך גזרת יהודה ושומרון?