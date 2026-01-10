לילות יפו: התושבים שמנסים להיאבק בפשיעה הגואה בעיר

הרחובות של יפו הפכו לאחרונה ליותר ויותר מסוכנים, וקולות הירי הם דבר שבשגרה. התושבים בעיר מדווחים מדווחים על תחושת פחד וחוסר ביטחון, לצד חוסר התמודדות מצד הרשויות. קבוצת תושבים שחוששים מהסלמה החליטו לקחת יוזמה, וכעת הם נאבקים בעצמם במצב הבלתי נסבל, כדי לנקות את הרחובות מפשע ולהשיב את הביטחון לעיר.

ארגוני הפשע ביפו נמצאים כבר בכל פינה בעיר, בין אם זה בגביית דמי חסות מעסקים בעיר, או בהחזקת נשק לא חוקי, אבל עכשיו הפשיעה פוגעת גם באזרחים חפים מפשע. התושבים יודעים שהפיתרון לבעיה לא נעוץ בשיטור יתר, אלא בעבודה קהילתית.

בינתיים, הרבה תושבים אחרים מפחדים לדבר בגלוי. ארגוני הפשיעה מצליחים לעלות על אלו שמזכירים אותם אפילו בשיחות חולין בבית או במספרה, ומי שמדבר - משלם. ראויה חנדקלו, מנהלת מרכז אילאף לקידום הביטחון בחברה הערבית, אומרת שאזרחים תמימים מקבלים שיחות טלפון מארגוני הפשיעה שמבקשים עשרות אלפי שקלים בסחיטה כדי ששמם לא יוזכר.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד