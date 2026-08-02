פדיחה בברית המילה: האב התבלבל בשם שנבחר לבנו התינוק

סרטון אחד שבו נראה אבא במעמד ברית המילה של בנו, מתבלבל בשם וגורם לאמא לצרוח בקולי קולות - מטריף את הרשתות בימים האחרונים. דוד ולי-ים אבבה סיפרו הערב (ראשון) לסיריל עמר ב"מהדורת חמש" על האירוע שהפך אותם לזוג הכי ויראלי במדינת ישראל.

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בראשית השיחה, האב הגאה - דוד אבבה - סיפר: "לזוג החברים שלנו נולד ילד לא מזמן, והם קראו לו 'ניתאי'. לפני הברית של הבן שלי שאלתי אותם מספר פעמים על השם וכנראה שזה נכנס לי לראש".

לי-ים האם הגאה הוסיפה: "אני מניחה שהמעמד הזה הלחיץ אותו. הייתי בהלם באותו הרגע וצרחתי - המזל שלי הוא שהמוהל לא חזר על השם הנכון. השם שבחרנו היה נבו".

בהמשך, היא סיפרה על התגובות שקיבלה לסרטון: "אנשים צחקו - ובמקביל נרשמו תגובות קיצוניות, שבחרנו להתעלם מהן".