שבוע אחרי שאותרה במצב קשה: מתה מפצעיה פרופ' נורית יערי

פרופסור נורית יערי, שנעדרה במשך שבוע ואותרה בחיים בתל אביב כשהיא במצב קשה - מתה היום (ראשון) מפצעיה.

ביום שני האחרון אותרה פרופסור יערי בת ה-78 מתחת לאחד הגשרים על נתיבי איילון. היא נמצאה כשהיא בחיים - אך נזקקת לטיפול רפואי.

יערי הוגדרה נעדרת במשך שבוע. היא נראתה בפעם האחרונה לפני היעדרותה כשהיא יוצאת מהמרכז הרפואי איכילוב, אליו הגיעה יחד עם בן זוגה לאחר שהוא נחבל בראשו.

חברותיה ותלמידות בעבר של פרופסור נורית יערי, הבמאית שיר גולדברג והשחקנית לילאן ברטו, התראיינו ל-i24NEWS לאחר שנודע על היעדרותה. גולדברג אמרה כי היא דיברה עם נורית בפעם האחרונה לפני כשבועיים וכי "אנחנו בקשר אישי עם המשטרה. הם עוזרים ועושים כל מה שיכולים כדי למצוא אותה".