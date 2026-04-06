האירוע הקשה בחיפה הסתיים בתוצאה טרגית עם מותם של ארבעה בני משפחה אחת: ולדימיר ולנה גרשביץ, בנם דימיטרי וכלתם לוסיל-ג'ין. הטיל הכבד פגע פגיעה ישירה בבניין המגורים, גרם לקריסה חלקית של המבנה ולנזק כבד שקבר את יושבי הבית תחת שכבות בטון עבות. המבנה הפך לאתר הרס מורכב, והצריך התערבות מיידית של כוחות הביטחון וההצלה שנכנסו לזירה מיד לאחר הפגיעה.

מבצע החילוץ נמשך כ-18 שעות, עבודה אינטנסיבית מסביב לשעון. עשרות צוותים של כבאות והצלה, מד"א, פיקוד העורף ויחידות חילוץ מיוחדות פעלו בזירה המסוכנת תחת חשש מתמיד לקריסה נוספת של חלקי המבנה שנותרו עומדים. הכוחות נאלצו לשלב עבודה ידנית זהירה יחד עם כלים הנדסיים כבדים כדי לפנות את שכבות הבטון שקרסו זו על זו, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור סימני חיים ופינוי פצועים נוספים מהשטח.

מורכבות הזירה הגיעה לשיאה כאשר התגלה בין ההריסות ראש קרב של טיל במשקל מאות קילוגרמים שלא התפוצץ. הכוחות נאלצו לפעול באיטיות ובזהירות מירבית כדי לנטרל את המטען המסוכן בטרם ניתן היה להמשיך בחילוץ הלכודים. בסיומו של הלילה הקשה, אותרו ארבעת בני המשפחה כשהם ללא רוח חיים, אירוע הממחיש את עוצמת הפגיעה הקטלנית ואת המחיר הכבד שגובה המלחמה מהעורף הישראלי.