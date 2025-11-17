רעיית הרמטכ"ל בהתבטאות נדירה: "השליחות היא של אלה בבית"

צה"ל הודיע היום (שני) כי הוא משיק את תוכנית "אחות בדרך קבע", המיועדת לבנות ובני הזוג של המפקדים הלוחמים בקבע מדרגת רב-סרן ועד תת-אלוף. התוכנית, תתן מענה למשפחה, הנושאת בעול ימיומי מורכב ומטרתה היא לחזק את החוסן האישי, המשפחתי והתעסוקתי.

התוכנית תופעל על ידי מרכז "משפחה לוחמת" ומרכז "משפחת הקבע", והיא תציע מערך שירותים רב-תחומי, שמטרתו לייצר רציפות תמיכה, נגישות למענים מקצועיים והפחתת עומסים בחיי היומיום.

רעיית הרמטכ"ל אורנה זמיר אמרה כי מדובר בשליחות שהיא "איינה רק של מי שלובש מדים - גם מי שנמצאת בבית". "חברותי הקימו סביבי קבוצת תמיכה של ליווי, בישולים, תפילות, חיבוקים וצחוק. הן היו הכוח שאפשר לי להילחם, להמשיך ולראות אור גם ברגעים הקשים", הוסיפה.

אפשרויות התמיכה שמציעה התוכנית

• ליווי אישי על ידי עובדות סוציאליות ייעודיות

• טיפול רגשי ופסיכולוגי פרטני, זוגי או משפחתי

• יצירת מסגרות קהילתיות ביחידות הלוחמות

• סל רווחה רבעוני המותאם לגודל המשפחה וכולל החזרים עבור שמרטפות וטיפולים

• סיוע במעברי דירה, הכוללים החזרי הובלה

• נופשים מסובסדים למשפחות המאפשרים הפוגה משותפת והתארגנות מחדש

המפגשים שיתקיימו במסגרת התוכנית, יעניקו חופשות קצרות של הפוגה מימי הלחימה, ובמהלכן יקבלו המשתתפות סקירה מעמיקה של סל הכלים החדש שהושק. ארבעה תחומי חוסן מרכזיים, המשלימים זה את זה, יהיו במוקד התוכנית: חוסן אישי ורגשי, חוסן משפחתי וניהול הבית, חוסן תעסוקתי והתפתחות מקצועית וחוסן קהילתי ומעגלי השתייכות.