רונן בר בביקורת על הדרג המדיני: "במנהיגות מוטב לקחת אחריות על כשלים ולא קרדיט על הישגים"

ראש השב"כ לשעבר רונן בר תקף את הדרג המדיני בנאום שנשא היום (שלישי) בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. "אחריות היא אינסופית - אי אפשר לפזר אותה, רק לקחת. ובמנהיגות מוטב לקחת אחריות על הכשלים ולא קרדיט על ההישגים. את זה דווקא אפשר ורצוי לחלק", אמר בהתייחס לטבח השבעה באוקטובר.

"כשאנחנו מסכלים פיגוע אנחנו רק יכולים לדמיין מי ניצל וכשלא מצליחים לסכל טבח - רואים בעיניים מי נרצח", הוסיף בר והזכיר את שמותיהם של הירש גולדברג פולין ואופיר שושני ז"ל. "כי בעצם, מנהיגות מבוססת על אמון ובכדי לתת אמון, אנשים צריכים לדעת שתמיד תתן להם גיבוי ותמיד תקח אחריות. זה הגב שהם רואים כשהם הולכים אחריך. המנהיגות לא נגמרת בלקיחת אחריות על הכשל. היא מסתיימת באחריות לתקן. בדיוק כמו שמבצע או פרוייקט מסתיימים בתחקיר ובהפקת הלקחים".

"באותו בוקר נורא - אישית, ארגונית ולאומית, שב"כ הרים את הראש ויצא למלחמה, בכל החזיתות. האנשים שלנו נלחמו, הסתכנו, פינו אזרחים תחת אש, הובילו מבצעי חילוץ חסרי תקדים, חיסלו מחבלים ועמדו בהבטחה שנתנו - זה המינכן שלנו. נבוא חשבון עם כולם - בלבנון, בעזה ובכל העולם... המכנה המשותף - היוזמה והאומץ. שני ערכים שטבועים עמוק בשב"כ".

בר קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדלי הטבח: "ולצד זה עשינו תחקיר, החלטנו לעשות אותו רחב ונוקב והסתכלנו קודם כל על הכשלים שלנו ומה הוביל אליהם. הפקנו לקחים ובנינו מערכים ומנהלת מלווה ולמדנו איך להיות טובים יותר. עשינו את זה מתוך אותה אחריות לחקר האמת ובניית העתיד".

"אני יודע שזה מה שאופיר והירש היו רוצים, אני יודע שזה מה שהמשפחות שלהם רוצות ואני יודע שזה מה שהילדים שלנו מצפים מאיתנו. כי ברגע שלא החלטנו ולא תחקרנו את המערכת כולה, בעצם גזרנו עליהם את השביעי באוקטובר הבא. אז בואו נפסיק להתקוטט ונכנס לתהליך הזה יחד, בכדי ללמוד ומתוך מטרה להיות טובים יותר. זה היה במשמרת שלנו ולכן זו אחריות שלנו", סיכם.