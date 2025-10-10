קבינט שישי - התוכנית המלאה לצפייה, 10.10.25

פותחים את השבת עם דניאל רוט אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, לשעבר מפקד גל״צ שמעון אלקבץ, דני זקן ותא״ל במיל׳ אמיר אביבי.

הפאנל עסק בחתימה על הסכם עסקת החטופים ומתווה טראמפ לסיום המלחמה, ההיערכות לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל - וההכנות בישראל לשובם של החטופים - החיים והחללים - אחרי שנתיים בשבי חמאס בעזה.

מפגש קצוות עם ח"כ מוסי רז

חבר הכנסת מוסי רז הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום ופתרון שתי המדינות גם אחרי טבח שבעה באוקטובר. השבוע הוא התייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין הארכי טרוריסט יאסר ערפאת למנחם בגין. מבחינתו של מוסי - בגין וערפאת לא שונים. נוה דרומי כמובן לא נשארה חייבת.

לוחמים לחיים

אלפים רבים של לוחמים נפצעו מאז השבעה באוקטובר. הדרך לסייע להם לחזור אל מסלול החיים לא תמיד פשוטה. בצה"ל גיבשו תוכנית מיוחדת שמחברת בין פצועי מלחמות עבר לפצועי המלחמה היום ומעניקה להם מעטפת של תמיכה וסיוע. כתבתנו אורלי מירקין מביאה הצצה ראשונית מתוך הסדנה שמפגישה בין הפצועים הוותיקים לצעירים ומייצרת רגעים בלתי נשכחים של שותפות גורל.

