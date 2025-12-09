"הדלת נפתחה, הוא עף החוצה": פעוט נפל מרכב נוסע באילת

פעוט בן שנה וחצי נפצע בינוני אחרי שעף הערב (שלישי) מרכב נוסע באילת. הוא פונה לבית החולים יוספטל שבעיר לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי אחיו פתח את חגורת הבטיחות שלו בזמן הנסיעה.

כאמור, במד"א התקבלה קריאה על פעוט שעף מרכב בדרך הרים באילת. הוא סובל מחבלה בראשו.

חובשת מד"א קרלה פולר שטיפלה באירוע, סיפרה: "הייתי בנסיעה הביתה כשראיתי רכב עוצר ואישה קוראת לעזרה. היא סיפרה שבזמן נסיעה דלת הרכב שלה נפתחה, ובנה שישב במושב האחורי עף מחוץ לרכב".

היא הוסיפה: "בדקתי אותו במהירות, והבחנתי שהוא סובל מחבלה קלה בראש. פיניתי אותו לבית החולים כשהוא במצב בינוני ובהכרה מלאה".