ביקור סגן נשיא ארה"ב: כביש 1 ייחסם, צפויים שיבושי תנועה

חברת נתיבי ישראל הודיעה הערב (שני) על שינויים בהסדרי התנועה לקראת ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס.

מחר, בשעה 9:00, ייחסם לתנועה כביש 1 לכיוון ירושלים. כמו כן, ייחסם לתנועה מחלף דניאל, המחבר את הכבישים 1 ו-6, לכיוון דרום.

כביש 6 ייחסם לתנועה לכיוון דרום עד למחלף קריית גת, ועד הכניסה לאזור התעשייה בכביש 35. משעות הצהריים ייחסם הכביש לכיוון השני, עד למחלף דניאל - שייחסם לתנועה לכיוון מערב עד למחלף השלום בנתיבי איילון. המשטרה ממליצה לציבור הנהגים להשתמש בכבישים חלופיים, בהם כביש 3, 40, 44 ו-443.