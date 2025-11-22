הודעת חמאס על סיום ההסכם - והדד ליין של טראמפ לזלנסקי | סיכום חדשות השבת

בעקבות הפרה חמורה של הפסקת האש - צה"ל תקף מספר מטרות טרור ברצועת עזה. כמו כן חוסל בכיר בארגון הטרור חמאס ברצועה. בעקבות כך חמאס הודיע לוויטקוף וקושנר כי "מבחינת הארגון הסכם הסתיים". ברצף מבצעים חריג בשומרון, ארבעה מחבלים נעצרו ואחד חוסל - כולם קשורים למנגנוני הביטחון הפלסטיניים. אחרי הדד-ליין של טראמפ, אוקראינה תיכנס לסבב התייעצויות עם אירופה וארה"ב על סיום המלחמה עם רוסיה | חדשות השבת

חמאס הודיע לוויטקוף וקושנר כי מבחינת הארגון ההסכם הסתיים

צה"ל תקף היום שורת מטרות טרור ברצועת עזה בעקבות הפרות חוזרות של הסכם הפרת האש מצד חמאס. בין היתר, מחבל נצפה כשהוא חוצה את הקו הצהוב תוך שימוש בציר הומניטרי, ולאחר מכן ירה לעבר כוחות צה"ל. מקורות פלסטינים מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צה"ל. בעקבות כך, הודיעו בארגון הטרור לשליחים המיוחדים של ארה"ב למזרח התיכון כי מבחינתם הסכם הפסקת האש הסתיים.

ברצף חריג: מחבל חוסל וארבעה נעצרו - כולם שוטרים פלסטינים

ברצף מבצעים חריג בשומרון, ארבעה מחבלים נעצרו ואחד חוסל - כולם עם קשר למנגנוני הביטחון הפלסטיניים. כוחות הביטחון הודיעו כי חיסלו שוטר פלסטיני, שירה אמש לעבר לוחם במילואים ופצע אותו באורח בינוני. הוא נורה לאחר שזוהה עם נשק עליו. באותה פעילות הסגיר עצמו שוטר פלסטיני לידי כוחות צה"ל. בכפר בורקין, עצרה יחידת "דובדבן" מחבל, פעיל במשטרה הפלסטינית.

קהילות חלופיות לפלסטינים: התוכנית שנרקמת בארה"ב

ארצות הברית מקדמת תוכניות לבניית קהילות לפלסטינים באזורים שבשליטה ישראלית ברצועת עזה, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". הקהילות יכוונו לספק לתושבי עזה שנעקרו מבתיהם בעקבות המלחמה דיור, בתי ספר ובתי חולים עד שיוכל להתבצע שיקום קבוע יותר. עוד דווח כי ישראל הביאה צוותי מהנדסים והחלה לפנות אתרים בתקווה להרחיק אזרחים מאזורים בשליטת חמאס.

אחרי הדד ליין: אוקראינה תחל בהתייעצויות על סיום המלחמה

אוקראינה תחל בקרוב בהתייעצויות עם ארצות הברית ואירופה על סיום המלחמה עם רוסיה. הדברים באים אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דד ליין, לפיו יצמצם את אספקת הנשק למדינה אם לא תפעל לסיום המלחמה. אתמול ארצות הברית הציגה לאוקראינה את תוכנית 28 הנקודות - אותה הכין בחשאי נשיא ארה"ב לסיום המלחמה. בין היתר, התוכנית כוללת ויתור על שטחים, צמצום גודל הצבא האוקראיני ואיסור קבוע על הצטרפות לנאט"ו.

מתקפה מזעזעת בניגריה: 303 ילדים נוצרים נחטפו על ידי חמושים

303 תלמידים ו-12 מורים בבית ספר קתולי נחטפו בלילה בין שישי לשבת) על ידי חמושים במהלך מתקפה על המוסד, "סנט מרי", במדינת ניז'ר ​​שבניגריה. התלמידים, בנים ובנות כאחד, הם בגילאי 10 עד 18. החטיפה התרחשה ארבעה ימים לאחר ש-25 תלמידי בית ספר נחטפו בנסיבות דומות בעיירה מאגה השכנה במדינת קבי, הנמצאת במרחק 170 קילומטרים.

