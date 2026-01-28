"סיכון חיי אדם": האזהרה ממחסור במיגון באוטובוסים ביו"ש

נהגי תחבורה ציבורית ביהודה ושומרון מתריעים על מחסור באוטובוסים ממוגנים, אמש (שלישי) יידו פלסטינים אבנים על אוטובוס לא ממוגן של חברת "אלקטרה אפיקים", ועשה את דרכו למעלה אדומים. אין נפגעים, נזק נגרם לשמשה.

באיגוד התחבורה בכוח עובדים אמרו כי "לא ייתכן שנסיעה באוטובוס תהפוך לסכנת חיים". סעיד, נהג אוטובוס שרכבו נפגע מיידוי אבנים, סיפר כי "בקלות יכלתי לאבד שליטה, הזורק הופיע לרגע ונעלם", וציין כי ימשיך לנהוג בקו - אך דרש מהמשטרה "לקחת את הנושא ברצינות, להפגין נוכחות בשטח ולשים מצלמות".

בשני אירועים נוספים, נמסר מהאיגוד, נערים בני היישוב בת עין בגוש עציון, יידו אבנים על אוטובוסים שנכנסו אל היישוב. בעקבות האירועים הורתה החברה על הפסקת השירות, אך לאחר שנהג נוסף, שלא ידע על ההנחיה, נכנס למקום וספג אבנים.

תמר זילברשטיין, ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים, אמרה כי "רק בזכות תושיית הנהג נמנע שוב אסון. אך כשמדובר בחיי אדם אין מקום לשיטת ה"סמוך". אנו קוראים לרשויות להפעיל בקווים למעלה אדומים אוטובוסים ממוגני ירי - ויפה שעה אחת קודם".