שנה נוספת בשבי: המונים קיימו את החג מול מעון רה"מ בי-ם

משפחות חטופים לצד ציבור רב קיימו הערב (שני) את ארוחת חג ראש השנה מול מעון ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברקע הימצאותם של 48 חטופים בשבי חמאס ברצועה מזה 717 ימים. מישל, אביו של גיא אילוז שנרצח וגופתו מוחזקת בעזה, אמר כי "אני לעולם לא אהיה אותו אדם, אני מתפלל שתהיה לי הזכות לקבור את הבן שלי בצורה ראויה".

לצד הציבור ומשפחות חטופים, גם שורדי שבי השתתפו בערב החג. אוהד בן עמי ציין כי את החג הקודם עשה בעזה, וכמה זה חיזק אותו בתקופתו בשבי לראות את האירוע בשנה שעברה. "כשיצאתי מהשבי אחרי 491 יום הייתי במצב קשה, קשה לי לעכל שהם נמצאים שם 717 יום"., הוסיף.

ויקי, אימו של החייל החטוף נמרוד כהן, אמרה כי בנה נמצא כבר שנתיים בגיהנום: "כולי תקווה שהחמלה תגיע אל ליבו של ראש הממשלה שלנו, שאולי הוא יחוש חמלה על אהובינו שזועקים מהמנהרות - וקולם לא נשמע". חגי, אביו של מתן אנגרסט, הודה לציבור שהגיע: "יש פה אנשים מכל הגוונים, אנחנו כולנו עם אחד. דתיים וחילונים, שמאלנים וימנים".

מוקדם יותר היום פרסם חמאס אות חיים של החטוף אלון אהל. הוריו, עידית וקובי, ביקש שלא לפרסמו כי "תוכנו הוא בגדר טרור פסיכולוגי", ואמרו: "המשפחה שלנו רועדת וכואבת. הוא נראה שם רזה, מבוהל וניכר כי הוא מאבד את ראייתו בעין ימין. אנו דורשים שכתנאי לכל משא ומתן וסיוע נוסף לחמאס - רופאי עיניים יבדקו אותו ויטפלו בו".

גורם המעורה בפרטים מסר היום ל-i24NEWS כי חמאס צפוי להעביר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכתב ובו בקשה לערבות אישית ל-60 ימי הפסקת אש, בתמורה לשחרור מחצית מהחטופים. במכתב, שפורסם לראשונה ברשת "פוקס ניוז" האמריקנית, נכתב כי כי ככל שהמשא ומתן יימשך - כך גם ההפוגה. לפי הדיווח האמריקני, הוא טרם הגיע אל הנשיא טראמפ.