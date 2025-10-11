קושנר בכיכר החטופים: "7.10 היה שובר - בכיתי כל הלילה"

שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, נאם הערב (שבת) בכיכר החטופים בתל אביב. וויטקוף הודה לקהל על "הכוח שלכם, החזקתם את התקווה על הכתפיים שלכם לכל העולם". לאחר ששמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזכר, הגיב הקהל בצעקות "בוז".

וויטקוף תאר את הרוח בכיכר כ"הרגע העוצמתי ביותר" שחווה, ואמר כי "כל הלבבות פועמים כאן יחדיו בשביל תקווה ושלום" וציין כי הנשיא טראמפ "היה אוהב את זה, הקהל הגיב בקריאות "תודה לך טראמפ".

השליח האמריקני הוסיף כי הקהל עומד "למען השלום, יהודים נוצרים ומוסלמים מכל העולם, מאוחדים תחת תפילה זו". וויטקוף ציין כי רבים לא חשבו שדבר זה יכול לקרות: "שלום לא נולד מתוך פוליטיקה אלא מתוך אומץ". "הראתם לכל העולם ששלום זו לא חולשה, זו הרמה הגבוהה ביותר של עוצמה. לעולם לא ויתרתם, זו האמונה שלכם, יחד עם הנשיא טראמפ, שהביאה לזה לקרות", אמר.

וויטקוף הוסיף והתייחס לנופלים ולנרצחים במלחמה ובמתקפת שבעה באוקטובר. "בואו לא נשכח את האנשים שאיבדו את ילדיהם, חברים במועדון נוראי שגם אני חבר בו. מהאומץ של הנופלים אנו שואבים כוח", אמר, ובירך לבסוף: "שאלוהים יברך את מדינת ישראל, את ארצות הברית של אמריקה ואת דונלד ג'יי טראמפ - הנשיא הכי טוב שהעולם הזה ראה".

חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, סיפר כי השבעה באוקטובר "היה יום שובר" עבורו, והוסיף: "הייתי עם רעייתי, ראיתי סרטונים, בכיתי כל הלילה". קושנר ביקש "לחגוג" לא עכשיו - אלא ביום שני, עם שובם של החטופים החיים. "כשנצמח מהטראומה הזו, תהיה כאן רמת מנהיגות ושגשוג שישראל לא ראתה", הוסיף.

איוונקה, בתו של הנשיא טראמפ, אמרה כי אביה "רואה, שומע אתכם ועומד לצידכם". "אני המומה מהכוח ומהנחישות שלכם על אף הסבל האדיר הזה, כל חטוף ששב זה לא רק רגע של חזרה הביתה - זה רגעים של אומץ ושל אנושיות המשותפת לכולנו", הוסיפה.