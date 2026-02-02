חילוץ תחת אש - בחושך מוחלט: בחברת חשמל נערכים למערכה משולבת

פגיעת טילים בתחנות כוח ותרחישי עלטה: ברקע האיומים מאיראן והחשש מהצטרפות של חיזבאללה למערכה שעשויה להיות בפתח, המתיחות בצפון בשיאה. בחברת החשמל כבר נערכים בתרגיל לפגיעות ישירות בתחנות חשמל פעילות, לחילוץ תחת אש וליום שבו האור עלול פתאום לכבות.

לא במקרה, אחד היעדים האסטרטגיים של האויב הוא פגיעה בתשתיות חשמל, פגיעה כזאת היא איום אמיתי על שגרת החיים. ומלבד הטיפול בתשתיות הפגועות, התרגיל של חברת החשמל משלב תרחישים מורכבים כמו שריפות נרחבות בתוך תחנת החשמל וחילוץ עובדים שנפגעים בזמן אמת.

התרגול הזה לא נולד בחלל ריק. בשנה שעברה שני עובדים נהרגו בעקבות נפילת טיל במתחם בז"ן, אירוע שטלטל את מערך התשתיות הלאומיות, והבהיר שוב את המחיר הכבד של הפגיעה בעורף האזרחי. הכל קורה תחת תנאים קיצוניים, צוותים נכנסים לאזור פגוע בזמן שעדיין קיימת סכנה, כדי להזרים מחדש חשמל למערכות לאזרחים, בתי חולים, ומערכות ביטחוניות.

אבל הסיפור לא נגמר רק בתחנות החשמל, במערכת הביטחון מדגישים כי תרחיש של פגיעה נרחבת בתשתיות אזרחיות הוא חלק מהערכת המצב ולא רק תרגיל תיאורטי. המסר לעורף ברור, ההיערכות מוקדמת תהיה שונה - מצילת חיים.