ד"ר יולנדה יבור החשודה בהסתה נגד רה"מ שובתת רעב

כשלושה חודשים לאחר התפוצצות הפרשה: פעילת המחאה ד"ר יולנדה יבור, שנמצאת במעצר בשל חשד לעבירות של דברי שבח והסתה לטרור נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכריזה היום (שלישי) על שביתת רעב. מעצרה הוארך בבית המשפט עד למחר.

פרקליטתה, עורכת הדין אושרת קירמה ממערך "עוטף עצורים", מסרה: "חקירה שנפתחה ממניעים פוליטיים ביוזמת ארגון ימין קיצוני הובילה למעצר הגנתי וכעת לשביתת רעב של העצורה. מדובר באישה בת 50 לא מסוכנת שכל רגע במעצר מסכן את חייה. מקורביה מודאגים ממצבה".

כזכור, היא נעצרה באמצע חודש ספטמבר האחרון, זאת בגין עבירות של דברי שבח והסתה לטרור כלפי ראש הממשלה. מהחקירה עלה כי היא שיתפה בפייסבוק סרטון שהעלתה נציגת חב"ד המתעד הצתת מבנה בנפאל, שלטענת הכותבים שימש כמעון ראש הממשלה שם. לצד הסרטון יבור צירפה את הכיתוב: "רק כך".

הפוסט כך ציינו במשטרה, זכה לעשרות תגובות ויותר מ־80 לייקים, ובין התגובות היו גם כאלה שעודדו פגיעה בראש הממשלה. אחת מהתגובות הללו זכתה ל"לייק" גם מיבור עצמה.

במשטרה טענו אז כי מדובר במעשה חמור שמעיד על מסוכנות גבוהה, במיוחד על רקע המצב הציבורי והביטחוני. יבור עצמה הודתה שהחשבון שלה והפוסט שייכים לה. מנגד, עורכת דינה טענה כי מדובר בפרשנות יתר לפוסט כללי וכוללני, שאינו מהווה קריאה ממשית לטרור, וכי התלונה הוגשה ממניעים פוליטיים.