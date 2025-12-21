חברי "מועצת אוקטובר" הודיעו היום (ראשון) כי ייפתחו בשבוע מחאה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית - ונגד יוזמת הקואליציה. רפי, אביו של סמל-ראשון אלרואי בן שטרית שנפל בקרב על מוצב נחל עוז, קרא לציבור להצטרף: "נציף את חברי הקואליציה בקריאות ונגיע למשרד ראש הממשלה ולכנסת".

רפי, אמר כי ההצעה של חבר הכנסת קלנר אותה מקדמת הקואליציה היא "לא חוק, זה מסך עשן והמשכו הישיר של מסע הטרלול, התעלול והבלבול ועוד ניסיון פתטי מביך ובמידה רבה עלוב, להחליף ועדת חקירה ממלכתית, אמיתית, עצמאית ומקצועית - בחקירה פוליטית מושחתת". אביו של סמ"ר אלרואי הוסיף כי המטרה היא "להשתיק ביקורת, להעלים ראיות ולחמוק מאחריות".

ג'ון, אביו של הירש גולדברג-פולין, שנרצח יחד עם חמישה חטופים בשבי חמאס ברפיח, התייחס לחקירת פיגועי ה-11 בספטמבר ואמר כי על אף שהנשיא בוש קידם חקירה מטעם הקונגרס, החברים בה "אמרו לא. בדמוקרטיה, הדרג המדיני והפוליטי אינם יכולים לחקור את עצמם, זה קורה רק במקומות שבהם המנהיגים חוששים ממשהו".

עדי, בתו של אבי קזוטו שנרצח בטבח באופקים, פנתה אל חברי הכנסת ואמרה כי ביום רביעי "תעמדו למבחן. מבחן מוסרי, לא פוליטי. אתם תחליטו אם להקים ועדת טיוח פוליטית שנועדה להגן על מי שנכשל, או לאפשר ועדת חקירה ממלכתית שתחקור באמת, בלי קומבינות, בלי שליטה של פוליטיקאים ובלי פחד". עדי הוסיפה ותהתה "איך זה שאסון שזיעזע את עצם קיום המדינה - לא נחקר עד היום".

שמעון, אביו של ירדן בוסקילה שנרצח בטבח במסיבת הנובה, אמר כי כל אדם שיצביע בעד החוק "בוחר לברוח מאחריות; בוחר בצד הלא נכון של ההיסטוריה; יישא על מצפונו את העובדה שהוא מנע מהאמת לעלות לאור". "ברביעי הזה תצטרכו לבחור, או שתעמדו לצד המשפחות השכולות או שתעמדו נגדנו - אין אמצע, תירוצים או הסברים".

אייל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה במתקפה על מוצב נחל עוז, קרא לחברי הכנסת להסתכל לו בעיניים: "תגידו לי שוועדה כזו תמנע את האירוע הבא, ושתהפוך כל אבן ולא טטייח. לי אין דרך לתקן ולכן אני דורש את הנכון ביותר, ועדת החקירה הזו שתצטרך לקום היא לא עליי, זו ועדה בשביל רוני - בשביל כל שאר החללים".

עוד הוסיף ואמר כי הוא "רוצה שלא ישב כאן אייל אשל הבא, בסוף כל האמת תצא לאור - אתם מסכנים את חיילי צה"ל רק בשביל פוליטיקה זולה ועלובה".

הצעת החוק של ח"כ קלנר - וההתבטאויות מהכנס הסגור של הליכוד

חבר הכנסת אריאל קלנר הציג את עקרונות הצעת החוק להקמת "ועדת חקירה לאומית", לפיה יהיו גם שישה חברים שאינם פוליטיקאים, וייבחרו על ידי 80 ח"כים. בהקלטות שפרסם כתבנו עמיאל ירחי מתוך כנס סגור של הליכוד נשמע קלנר באיום על האופוזיציה: "אם לא לא ישתפו פעולה, יגידו 'אנחנו מחרימים' - מי שימנה מטעמם יהיה יו"ר הכנסת".

חבר הכנסת מהליכוד נשמע בנוסף שואל את הקהל אם "אנחנו רוצים שוועדת החקירה שהם יקימו תיראה כמו חקירת הפצ"רית? רונן בר, חליוה והרצי הלוי, כולם רוצים ועדות שיצחק עמית עומד בראשם - אלה אנשים שיש להם אחריות ישירה לאותו לילה". הוא הוסיף כי הקואליציה מושיטה יד "אבל היא לא תישאר תלויה באוויר".