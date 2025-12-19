שוב מטריל: פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של עודה

פעיל הימין מרדכי דוד שידוע בהטרלות שלו הגיע היום (שישי) עם קבוצת אנשים כדי לחסום את רכבו של ח"כ איימן עודה. בתיעוד נראה דוד עומד מול רכבו של עודה וצוחק יחד עם אנשים נוספים, כשלאחר מכן שוטר מגרש אותם מהמקום.

דוד נהנה מתמיכתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ומאחוריו עבר של התפרעויות, ונדליזם ואיומים על עיתונאים. מאחוריו שורת הטרלות ולאחרונה חסם גם את רכבו של ח"כ גלעד קריב ממפלגת העבודה - בעקבות זאת הוצא לו צו הרחקה מקריב.

הוא התעמת לאחרונה גם עם העיתונאי גיא פלג, שטען כי דוד ושניים נוספים שזהותם אינו ידועה לו, תקפו אותו, איימו עליו, חדרו למרחב הפרטי שלו, צילמו אותו ומנעו את יציאתו מהמתחם שבו הרצה בתל אביב. שבועיים לאחר מכן הוצא נגדו צו הרחקה של שני מטרים מהעיתונאי.