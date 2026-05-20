"חטוף בחסות המדינה": מה הסיפור מאחורי השלט התלוי בנתיבי איילון?

אם יצא לכם לנסוע בנתיבי איילון בחודש האחרון, כנראה שנתקלתם בשלט: "מיכאל, חטוף בחסות המדינה". אז מה הסיפור מאחוריו?

מיכאל שליו הוא ילד בן שש שאימו לקחה אותו לחו"ל לפני כחצי שנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. אביו, מתן, שמגדיר את המעשה חטיפה, מנהל קמפיין להשבתו.

רבקה, גרושתו של מתן, היא אזרחית זרה מקזחסטן והשניים הכירו במהלך לימודיהם בהונג קונג. היא התגיירה ועלתה לישראל, אבל אז, לפני כשלוש שנים, הנישואים עלו על שרטון והם התגרשו. כבר אז הביע שליו חשש כי רבקה תנסה להבריח את בנם לחו"ל.

לכן, הוא ביקש מבית המשפט צו עיכוב יציאה מהארץ לגרושתו ולמיכאל - אך דבר לא קרה. כך למעשה, בנו מיכאל יצא מהארץ עם אמו. כעת המשפחה מנהלת מאבק עצמאי לאיתורו של הילד והשבתו לארץ.

לא מדובר במקרה ראשון מסוגו בישראל. כששחר אבקסיס ודנה גבעתי התגרשו, לשניים כבר הייתה בת משותפת בשם ענבר. באחד הימים שבהם שחר הביא את ענבר לסבא שלה, האמא ניצלה את ההזדמנות וחטפה את הילדה לארצות הברית.

בנקודה זו הם החלו במאבק שנמשך מספר שנים - ולא צלח. ענבר גדלה במדינה אחרת, עם אב אחר, ושחר לא זכה לראות את בתו עד שהייתה בשנות ה-20 לחייה.