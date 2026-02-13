יותר משנתיים בלי פלסטינים: הפתרונות החדשים של ענף הבנייה

מי שעובר ליד אתרי הבנייה הגדולים בישראל בחודשים האחרונים, ודאי מבחין בשינוי שמתחולל מתחת לקסדות. מה שהיה פעם ענף שנשען כמעט לחלוטין על כ-80 אלף פועלים פלסטינים, עבר "מפץ גדול" מאז השבעה באוקטובר. השערים נסגרו, המנופים נעצרו לרגע, אך כעת הם חוזרים לפעול בקצב אחר, עם פנים חדשות שהגיעו מהודו, מסרי לנקה ומאוזבקיסטן.

עבור הקבלנים הוותיקים, לא מדובר רק בהחלפת ידיים עובדות, אלא בשינוי תפיסתי עמוק של יעילות: במקום יום עבודה קטוע בתפילות והפסקות קפה ארוכות, האתרים עברו למודל של 12 שעות עבודה רציפות. עבור העובדים הזרים, ישראל היא "זכייה בפיס" כלכלית, ועבור היזמים – זו הדרך להשלים את הפיגור בלוחות הזמנים.

אך המהפכה אינה עוצרת בייבוא עובדים מעבר לים. בלב השומרון, ביישובים כמו רבבה, צומחת תופעה שרבים חשבו שעברה מהעולם: "עבודה עברית" בגרסת המאה ה-21. באתרים הללו תוכלו לפגוש צעירים יהודים שמטפסים על פיגומים ומפעילים כלי צמ"ה כבדים. הסטיגמה הישנה על "עבודה שחורה ומלוכלכת" מתחילה להיסדק אל מול תלושי שכר מפתיעים במיוחד, שיכולים להגיע גם ל-30 ו-40 אלף שקלים בחודש.

הצעירים הללו מדברים על שליחות ועל בניית הארץ, אך גם על מקצוענות ללא פשרות. לדברי יקי יונגרייס, מנכ"ל חברת "הר כביר", מדובר בכוח אדם איכותי שמוכיח שאפשר לבנות כחול-לבן בלי להתגעגע לעבר.

מעבר למספרים ולמלט, הסיפור הגדול כאן הוא תחושת הביטחון. אם בעבר נוכחותם של אלפי פועלים פלסטינים בלב שכונות מגורים ויישובים עוררה מתח, היום התמונה השתנתה. התושבים והיזמים מדווחים על שקט נפשי שנובע מההתנתקות מהתלות הישנה. נכון, המהלך הזה אינו חף מאתגרים – הרגולציה כבדה, עלויות הבנייה עלולות להתייקר והמחסור בידיים עובדות עדיין מורגש – אך נראה שהפור נפל.

ענף הנדל"ן הישראלי מחשב מסלול מחדש, בוחר בביטחון וביעילות על פני המחיר הזול, ומנסה לבנות יסודות יציבים יותר, לא רק לבניינים אלא לחברה כולה.