לראשונה: מחבלים אזרחי ישראל יגורשו מהמדינה

שלוש שנים לאחר אישור חוק שלילת אזרחות וגירוש מחבלים של יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שעבר ברוב של 94 חברי כנסת, יגורשו לראשונה מחבלים ישראלית ממדינת ישראל - כך פרסם לראשונה הערב (שלישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. החוק קובע כי המדינה תוכל לגרש מחבל שמקבל תגמולים מהרשות הפלסטינית.

לאחר עשרות דיוני מעקב ופיקוח, הושלמו הצעדים הנדרשים לגירוש שני המחבלים הראשונים - מחמוד אחמד, שהורשע בשורה ארוכה של פיגועי ירי ועבירות רכישת נשק ותכנון פיגועים, נידון ל-23 שנות מאסר, שוחרר ב-2024 ויגורש באופן מיידי.

בנוסף, מוחמד אחמד חוסין הלסי, שהורשע בדקירת שתי קשישות בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2016, נידון ל-18 שנות מאסר - ויגורש עם שחרורו.

התשתית העובדתית לגירוש אושרה על ידי גורמי הביטחון, הייעוץ המשפטי לממשלה וראש הממשלה נתניהו בשם שר הפנים. בנוסף, נחתמו מסמכי השלילה והגירוש הנדרשים. מחבלים רבים נוספים נמצאים בתהליך.

דוברות חה"כ אופיר כץ

יו"ר הקואליציה אופיר כץ: "לא ויתרתי ולא הרפיתי, במשך שלוש שנים לחצתי על המערכת בכדי שהחוק שלי ייושם וסוף סוף זה קורה. ככה נלחמים בטרור. מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על הרוח הגבית והתמיכה, ולחבר הכנסת עמית הלוי על השותפות למהלך. היסטוריה נרשמה בימים אלו".