לינץ' קשה בנגב: שני נערים הותקפו ע"י עשרות פורעים, רכבם הוצת

שני נערים מרתמים, שנסעו בשטחי היישוב הותקפו היום (ראשון) על ידי עשרות בדואים תושבי הפזורה שהקיפו אותם, וחבטו בהם בעזרת אלות ואבנים. התוקפים אף שידלו את אחד הנערים להיכנס לרכבם תוך כדי איומים - ובהמשך שרפו את הטרקטורון.

מבוגרים מרתמים שהיו ערים לסיטואציה קפצו למקום על מנת לחלץ אותם, כיתת הכוננות של היישוב הצטרפה אף היא. לאחר האירוע, החלה התקהלות של עשרות רכבים מביר הדאג' שהתאספו באזור - עד הגעת כוחות המשטרה, שפיזרו אותם. שני הנערים נפצעו באורח קל.

ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת הנגב אמר כי "אנו לומדים את פרטי המקרה ומגנים אלימות מכל סוג. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בצורה תקיפה ובלתי מתפשרת להחזרת הסדר הציבורי על כנו. אין מקום לאלימות ובטח לא בזמן מלחמה ולא בזמן רמדאן. זה הזמן לעצור את האלימות באופן מיידי ולתת למשטרה לבצע את פעולותיה".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "עם קבלת הדיווח אודות אירוע האלימות, שוטרי המחוז הדרומי הוזעקו למקום ופתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה, תוך איסוף ממצאים ועדויות. בהמשך דווח גם על אירוע הצתה, וגם נסיבותיו נבדקות במסגרת החקירה. בשלב זה נבחן הקשר בין שני האירועים, וכלל כיווני החקירה נבדקים. משטרת ישראל תפעל בנחישות לאיתור המעורבים ומיצוי הדין עמם".