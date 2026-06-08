עקב ההסלמה: וויז אייר מבטלת את טיסותיה לישראל עד יום רביעי

בענקית הלואו-קוסט "וויז אייר" הודיעו היום (שני) כי עקב המצב הביטחוני, החברה מבטלת את טיסותיה לישראל להיום ומחר (8 ו-9 ביוני).

"חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני (רביעי) נכון לעכשיו, בכפוף למצב", נמסר עוד. "בטיחותם ואבטחתם של הנוסעים והצוות נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה, שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות".

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בתוך כך, מרשות שדות התעופה מסרו כי בהמשך להערכת מצב, נתב"ג ממשיך לפעול כסדרו. עוד הוסיפו כי רשות שדות התעופה מקיימת הערכות מצב שוטפות ועומדת בקשר רציף עם משרד התחבורה, רת"א, פקע"ר וכלל הגורמים על מנת להבטיח את רציפות הפעילות והשירות לנוסעים. אנו ממליצים לציבור הנוסעים להתעדכן מול חברת התעופה ולעקוב אחר העדכונים בערוצי המידע הרשמיים.