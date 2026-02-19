הרב לנדו תוקף את הכוונה לגייס בני ישיבות: "יש מי שזומם לקעקע את עולם התורה"

הרב דב לנדו נאם אמש (רביעי) בפני רבבות תלמידי ובוגרי ישיבת מיר בכנס מיוחד שנערך בארנה בירושלים - ותקף בחריפות את הכוונה לגייס בני ישיבות, זאת פעם נוספת בתקופה האחרונה.

"גם כאשר יש קשיים כאלו ואחרים, ההתמודדות של משפחות האברכים היא נעלה ונשגבת", אמר הרב לנדו, "כל מי שחינוכו העצמי וחינוך בני ביתו, הוא חינוך של חיי תורה. אך כיום אין קצבה להוספת בני ישיבות ואברכים, לומדי התורה הם הבניין של כלל עם ישראל".

"אך לדאבוננו, יש כאלו שלא מבינים את זה, ויש כאלו שזוממים לקעקע את עולם התורה, וחפצים לגייס לומדי תורה חלילה, וכולנו עומדים נגדם כחומה בצורה שאפילו בן ישיבה או אברך אחד לא יגוייסו לצבא", הוסיף.

לסיום אמר: "אני מתפעם מעוצם מסירות ליבם ונפשם למען החזקת תורה, יש מהם שאפשר לבקש מהם ברכות, והם עושים דברים נפלאים וכמעט בלתי אפשריים למען החזקת הכוללים בארץ ישראל".

בינתיים, משבר חוק הגיוס הגיע לאחרונה לשיאו, כאשר החרדים הצביעו בעד פיצול חוק ההסדרים, מה שמאפשר התקדמות תקציבית לשנת 2026, אך הפערים המרכזיים בחוק הגיוס נותרו בלתי פתורים. בקואליציה מעריכים כי העימותים סביב מעמד העריקים, הפיקוח והסנקציות עדיין בלתי ניתנים לגישור.

החרדים התפשרו על שני סעיפים מרכזיים: הקמת ועדה מייעצת, שתפקידה לייעץ אך לא לקבל החלטות על מי לא עומד ביעדי הגיוס, והעברת החוק כהוראת שעה, צעד זמני שמאפשר את התקדמות התקציב מבלי לפתור את הפערים באופן קבוע.

עם זאת, הפערים העיקריים נוגעים למעמד העריקים, מי מפקח על יישום החוק, ואילו סנקציות יופעלו נגד מי שלא יעמוד ביעדים - נושאים שממשיכים להוות מוקד מחלוקת בין החרדים לבין היועצת המשפטית לכנסת.