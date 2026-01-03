רב-נגד איתמר אלוס, מתחנת נתיבות, שידוע במעשי הגבורה שלו באופקים ב-7 באוקטובר אחרי שנלחם במחבלי חמאס והציל בגופו חיים רבים, נפטר היום (שבת) לאחר טיפול רפואי שהסתבך.

ב-7 באוקטובר השוטר שהתגורר באופקים שמע את האזעקות הלא פוסקות והבין שמשהו קורה. הוא יצא מביתו עם נשקו וכשראה את המחבלים, נלחם בהם בקרב הירואי פנים מול פנים ופינה פצועים רבים. בפעולתו זו הציל חיי אדם רבים והיה שותף לבלימת מסע ההרג בעיר.

בטקס המצטיינים לראש השנה תשפ"ו של מרחב הנגב, העניק לו מפקד המרחב תנ"צ אמיר קליין דרגת רב סמל בכיר, על אומץ לב, הקרבה ועל היותו שוטר מגן העם - בחגיגה כפולה ליום הולדתו והצדעה על פועלו ותרומתו. עם מותו ובהמלצת מפקדיו הועלה איתמר ז"ל לדרגת רנ"ג.

מהמשטרה נמסר כי רנ"ג אלוס ז"ל שירת במרחב הנגב של המחוז הדרומי במסירות, במקצועיות ובתחושת שליחות עמוקה, והותיר חותם משמעותי על חבריו לשירות, מפקדיו וכל מי שהכירו. עוד ציינה כי היא "משתתפת בצערה הכבד של המשפחה, ומביעה תנחומים כנים לבני משפחתו, חבריו ועמיתיו לשירות".

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי מסר: "המשטרה מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של משפחת אלוס. איתמר ז"ל היה סמל לאומץ לב, לערכים ולחתירה למגע, דמות מופת לשוטר ולמשרת ציבור".