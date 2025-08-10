הוחזקה ברכב נעול: חולצה ציפור נדירה שהוחזקה בניגוד לחוק

מומלצים -

בשיא החום ובניגוד לחוק: אוח מצוי חולץ היום (ראשון) לאחר שאותר ברכב נעול בבית חנינא. האוח המצוי הוא בעל חיים מוגן, ודורס הלילה הגדול בעולם וממשפחת הינשופיים. לאחר שניצל על ידי שוטרי מחוז ירושלים בסיוע השירות הווטרינרי העירוני, הוא הועבר לידי רשות הטבע והגנים להמשך טיפול.

כוחות המשטרה והשירות הווטרינרי, כמו גם חבלני משטרה, הגיעו למקום אחרי שהתקבל דיווח אודות בעל חיים מוגן שנעול ברכב. האוח המצוי חולץ במהרה כשהוא בריא ושלם. בעל החיים הועבר לבית החולים לחיות בר, שם הוא צפוי לעבור בדיקות רפואיות מקיפות שלאחריהן יועבר למקום מבטחים ראוי.

מהמשטרה נמסר: "מדובר במעשה פסול בו מוחזק בעל חיים שמקומו חופשי בטבע, שלא כחוק ובתנאים ירודים ויתרה מכך, הושאר בתוך רכב סגור בחום הכבד ששורר בימים אלו ולא מן הנמנע שיכול היה בעקבות כך גם לסיים את חייו 'הודות' למעשה אדם חסר אחריות".

בתוך כך, צבי שהוחזק בניגוד לחוק בכפר יטא חולץ על ידי לוחמי משמר הגבול ופקחי רשות הטבע והגנים. במסגרת חקירה שנוהלה ביחידה המרכזית של מג"ב דרום ובסיוע יחידת הרא"ה של מחוז ש"י, העוסקת בציד בלתי חוקי, הגיעו לכפר יטא כוחות גדולים של משטרה ומג"ב דרום, יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים לביתם של שני חשודים בעיסוק בציד בלתי חוקי.

במהלך החיפוש במקום איתרו הכוחות את הצבי במתחם הבית כשהוא מוחזק בתנאים ירודים ובניגוד לחוק. הכוחות פרצו את הכלובים, שחררו את הצבי הכלוא, תפסו אותו בסיוע וטרינר של רט"ג והעבירו אותו להמשך טיפול מתאים. פקחי הרשות העבירו אותו לביצוע בדיקות רפואיות נוספות, בתקווה שניתן יהיה להשיבו לטבע בעתיד. שני החשודים, תושבי המקום, עוכבו על ידי הכוחות והועברו להמשך חקירה ברשות הטבע והגנים.

"לוחמי מג"ב ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות, בשיתוף ובסיוע הגורמים המקצועיים המוסמכים, לאיתור חיות בר המוחזקות בניגוד לחוק, לסיכול עבירות ציד בלתי חוקי ולשמירה על חיות הבר והטבע בישראל", נמסר.