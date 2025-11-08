החלל ליאור רודאיף הושב ארצה; דיווח: אותרה גופת הדר גולדין ז"ל ברפיח | סיכום השבת

סיכום חדשות השבת: התקשורת הערבית דיווחה היום (שבת) כי ארגון חמאס איתר את גופת החלל החטוף הדר גולדין ז"ל באזור רפיח. מוקדם יותר היום, לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ליאור רודאיף, הוא החלל שהושב לישראל במהלך הלילה. סקר i24NEWS חושף: 40% סבורים שיש להעניק חנינה לפצ"רית. טורקיה הוציאה צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים אחרים ובכירים במערכת הביטחון, "בגין רצח עם".

דיווח ערבי: אותרה גופת החלל החטוף הדר גולדין ז"ל

התקשורת הערבית דיווחה כי ארגון חמאס איתר את גופת קצין גבעתי, שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014. במקביל, הצלב האדום החל בהיערכות לקבלתו, למרות שארגון חמאס עצמו טרם אישר את הפרטים.

ליאור רודאיף מקיבוץ ניר יצחק הוא החלל שהושב לישראל

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר כי ליאור רודאיף, חבר קיבוץ ניר יצחק שנרצח וגופתו נחטפה במתקפת השבעה באוקטובר, הוא החלל שהושב לישראל הלילה במסגרת עסקת החטופים. ברצועת עזה מוחזקים כעת בשבי חמישה חללים חטופים. בתוך כך חמאס הודיע הערב כי אותר חלל חטוף נוסף ברפיח (הכתבה המלאה).

"ישראל רק חלק מהשיח": ארה"ב תיקח פיקוד על הסיוע לרצועה

דיווח שלגורם אמריקני ל"וושינגטון פוסט": המפקדה האמריקנית בקריית גת תחליף את ישראל כמפקחת על הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. במעבר שהושלם היום, ישראל היא כעת "חלק מהשיח", אך ההחלטות יתקבלו על ידי הגוף הרחב יותר, אמר הגורם בהתייחסו למעבר ממתאם פעולות הממשלה בשטחים, למרכז התיאום האזרחי-צבאי שהוקם בעיר הדרומית (הכתבה המלאה)

פרשת שדה תימן: המפכ"ל בולם מעורבות של קולה והפרקליטות

בפרקליטות מפעילים לחץ על המשטרה בעניין חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן. אולם המשטרה, שחוקרת את המקרה, למעשה לא משתפת פעולה עם הפרקליטות, ולא מעבירה לה פרטים על החקירה.

בנוסף, היא מסרבת להעביר מידע לנציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה, שמונה על ידי הממשלה ללוות את החקירה. בתוך כך, למעשה, מי שאמון על כל החקירה בפועל נכון לעכשיו - זו רק המשטרה. ל-i24NEWS נודע כי קודם להחלטה, רנ"צ דני לוי נפגש בפרטיות עם בן גביר למשל מספר שעות (הכתבה המלאה).

עוד בנושא הפרשה, סקר i24NEWS חושף: 40% סבורים שיש להעניק חנינה לפצ"רית.

"בגין רצח העם": צווי מעצר בטורקיה לנתניהו ולשורת שרים

טורקיה הוציאה צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד חיל הים אלוף דוד סער סלמה, ול-37 אישים נוספים. הפרקליטות באיסטנבול ציינה את "פשעי המלחמה בעזה, הרג הילדה הינד רג'אב, ההשתלטות על משט הסומוד" ועוד כמניעים להחלטה (הכתבה המלאה).

קצין איראני תכנן להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו

גורם במשמרות המהפכה האסלאמית של איראן תכנן להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו, כך נודע אתמול ל-i24NEWS. הדברים אושרו על ידי גורם אמריקני ואומתו גם על ידי משרד החוץ של ישראל.

"התוכנית סוכלה ואינה מהווה איום נוכחי. זהו רק האחרון בשורה ארוכה של ניסיונות חיסול מצד איראן נגד דיפלומטים, עיתונאים, מתנגדים וכל מי שחולק עליה - דבר שצריך להדאיג מאוד כל מדינה שבה יש נוכחות איראנית", הוסיף הגורם.