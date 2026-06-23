"הנשיא, אתה המושל של מדינה זו. אני חושב שיש לך הכוח לשחרר אנשים אלה. תכנס להיסטוריה כאיש גדול"

המילים האלה, שנאמרו בטלפון מבית פרטי בתל אביב לשדה התעופה באנטבה, נחשפות היום (שישי) לראשונה על ידי ארכיון המדינה, במלאת 50 שנה למבצע אנטבה. הדובר הוא אל"מ (מיל') ברוך בר-לב, שכונה "בורקה", שכיהן כנספח צה"ל באוגנדה ושמר על קשר אישי עם הנשיא אידי אמין. אמין עצמו, שליט אוגנדה, שישב בשדה התעופה ולטענתו לא ישן שלושה ימים.

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הקלטות אנטבה נחשפות: הערב בקבינט שישי, 19:52, ערוץ 15 בשלט

ארכיון המדינה שבמשרד ראש הממשלה חושף היום, במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, אוסף בן אלפי עמודים: פרוטוקולים מלאים של ישיבות הממשלה, ועדת שרים לביטחון, 26 הקלטות קול של שיחות טלפון, ובמרכזם, תמלילי חמש שיחות טלפון בין בר-לב לאמין שמגלים דרמה שאף תסריטאי לא היה מעז לכתוב.

"ידידי, יש לך הזדמנות גדולה"

השיחה הראשונה התנהלה ב-1 ביולי 1976, שלושה ימים לפני המבצע. בר-לב, שהגדיר את עצמו "אדם פרטי, אני אפילו לא בצבא, אני כלום היום, אני אזרח", התקשר מביתו. האסטרטגיה שלו הייתה פשוטה עד גאונית, לנגן על האגו של אמין.

"ידידי, יש לך הזדמנות גדולה להיכנס להיסטוריה כעושה שלום גדול", אמר בר-לב. "הרבה אנשים מעבר לים באנגליה, ארצות הברית ואירופה כותבים דברים רעים עליך. יש לך הזדמנות להראות להם שאתה עושה שלום גדול."

ואז, הקלף הכבד: "הנשיא, אני מוכרח לומר לך משהו. האם אתה זוכר, אמך לפני שמתה אמרה לך לעזור לישראלים מארץ הקודש. אם אתה רוצה להיות איש גדול וקדוש ולהיכנס להיסטוריה ואולי אף לקבל פרס נובל, תציל אנשים אלה."

"הם הקיפו הכל בחומר נפץ"

אמין, מצדו, חשף פרטים מבצעיים שלימים יהפכו קריטיים לתכנון המבצע. הוא תיאר כי החטופים מוחזקים בטרמינל הישן של שדה התעופה. "אתה מכירו היטב", אמר לבר-לב. מוקפים בשתי שורות חומרי נפץ, מבחוץ ומבפנים. הוא דיווח שהחוטפים דרשו מהצבא האוגנדי להתרחק למרחק 200 מטר, ושהם איימו לפוצץ את כל בני הערובה ואת עצמם.

"הם כבר הכינו הכל ללחוץ, כדי לפוצץ יחד עם עצמם," אמר אמין. בר-לב, שהוצג כאזרח פרטי ללא קשר לממשלה, ניסה בין השורות לחלץ מידע מבצעי: "איפה האנשים? איפה הם ישנים?" שאל. ובהמשך: "את חומר הנפץ, הם שמו זאת מסביב לבניין?" אמין ענה בפירוט, מבלי להבין שהמידע הזה עתיד לשרת את מתכנני החילוץ.

מה שבר-לב לא אמר לאמין, ומה שהפרוטוקולים חושפים, הוא שראש הממשלה רבין עקב אחרי השיחה בזמן אמת. כשבר-לב אמר לאמין "הם קיבלו הצעתך", רבין העיר בצד: "'קיבלו' במובן של 'רסיברד' ולא 'אקספטד'." כלומר, שמענו, לא הסכמנו.

במקביל, הפרוטוקולים חושפים מערכה דיפלומטית סודית: פניות לוולדהיים מזכ"ל האו"ם, לאפיפיור, למועצת הכנסיות העולמית ולממשלות צרפת, גרמניה, בריטניה וקנדה. כולם גויסו ללחוץ על אמין. בזמן שמשא ומתן על שחרור עצירים התנהל, וברקע כבר תוכנן מבצע צבאי.

נציין כי אידי אמין היה מתנגד מובהק לישראל, שטרח לציין זאת מעל כל במה אפשרית, ואף דרש לסלק אותה מהאו"ם. אידי ימין כותב במברק ב-11 בספטמבר 1972 למזכ"ל האו"ם ואל ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, עם העתק ליאסר ערפאת. "ישראל אחראית לסבלם של הפלשתינאים. אין לגנות את פעולת הפלשתינאים באולימפיאדת מינכן. יש לגרש את ישראל מהאו"ם. היטלר צדק כאשר השמיד 6 מיליון יהודים", כך נכתב. במברק מספטמבר 1976 לראש הממשלה רבין - הוא תבע פיצויים על הנזקים שנגרמו לאוגנדה בגלל הפעולה באנטבה.

"לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי הודעה"

הכל התחיל ימים קודם לכן, כשרבין קטע את ישיבת הממשלה: "לפני שאנחנו ממשיכים, יש לי הודעה", הקשר עם מטוס אייר פראנס אבד. "כנראה שהמטוס נחטף".

כבר ברגע הראשון, רבין קבע את האסטרטגיה: "הכוונה שלי היא להעמיד את ממשלת צרפת כגורם אחראי לגורל הישראלים הטסים במטוס אייר פרנס ולא לשחרר את ממשלת צרפת מאחריות זאת."

ב-1 ביולי, ארבעה ימים לפני המבצע, הממשלה שנקטה בעיקרון של אי-משא-ומתן עם מחבלים נאלצה להודיע על נכונותה להיכנס למו"מ, כדי להרוויח זמן. השדר שנשלח לצרפתים חשף את השינוי: "תמורת שחרור כל בני הערובה אנו מוכנים לשחרר עצירים. מוכנים לדון בדחיפות על מספר העצירים, טיב הרכב הרשימה ודרכי ביצוע החליפין."

"אם מטוס כלשהו יבוא - יפוצצו הכל"

בשיחה השנייה, שהתקיימה ב-23:30 באותו לילה, אמין הזהיר: "אם מטוס כלשהו יבוא מעל אוגנדה הם באופן אוטומטי יפוצצו הכל מיידית". מנגד, בר-לב ניסה לקנות זמן: "ייתכן שזה יקח לי יום או יומיים עד שאוכל לבוא אליך".

אמין ענה: "הם סרבו. הם אמרו שה-'דד-ליין' הוא מחר בשעה עשר".

לפי הפרוטוקולים, המודיעין הישראלי זיהה שיתוף פעולה מבצעי בין המחבלים לאוגנדים. "נראה שהחטופים נשמרים גם על ידי חיילים אוגנדיים ולא רק על ידי מחבלים". אמין, שהציג עצמו כמתווך, ישב למעשה עם נציג החזית העממית בחדרו בזמן שדיבר עם בר-לב.

במהלך ישיבת הממשלה הסודית, התגלעו חילוקי דעות נוקבים סביב האסטרטגיה מול האולטימטום של החוטפים באוגנדה. סגן ראש הממשלה ושר החוץ, יגאל אלון, הציע לנקוט באסטרטגיה של הרווחת זמן באמצעות יצירת מומנטום של בדיקת הצעות. אלון התנגד לשחרור מחבלים שפוטים מבתי הכלא בישראל, אך הציע לבחון עסקה חלופית הנוגעת לחבורת המחבלים שנעצרה בקניה – רעיון שראש הממשלה, יצחק רבין, שלל על הסף מחשש למשבר דיפלומטי חריף עם ניירובי.

רבין הדגיש כי הממשלה אינה יכולה להתחמק עוד, ודרשה הכרעה עקרונית מיידית: האם פני השטח מועדות למשא ומתן, או להמשך הקו הנוכחי, שכן מחוגי השעון אינם מאפשרים מרחב לתמרון. שר הפנים, יוסף בורג, צידד בעמדתו של רבין וכינה את הזמן שנותר כ"גליוטינה", תוך שהוא מדגיש כי התרשם לרעה משיחתו עם שליט אוגנדה, אידי אמין. בורג קרא לממשלה לחדול מהתחמקויות, להותיר את סוגיית קניה מחוץ לדיון, ולהודיע באופן מפורש על מוכנות עקרונית לכניסה למשא ומתן.

שלושה ימים אחר כך, ב-4 ביולי לפנות בוקר, פרצו כוחות צה"ל לאותו טרמינל ישן שאמין תיאר בטלפון. ארבעה נהרגו, בהם מפקד סיירת מטכ"ל סא"ל יונתן נתניהו ז"ל. בני הערובה חולצו.