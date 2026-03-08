הלך לעולמו דוד רוקני, המפקד המיתולוגי של מצעד הדגלנים

אלוף-משנה (מיל') דוד רוקני, מי שנחשב במשך שנים רבות לדמות המזוהה ביותר עם טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, הלך היום (ראשון) לעולמו בגיל 94.

רוקני שירת בצה"ל במשך עשרות שנים, בין היתר בחטיבת גולני בתפקידי מטה והדרכה, אך שמו נקשר בעיקר עם אחד האירועים הממלכתיים החשובים בישראל - הפותח את חגיגות יום העצמאות. החל משנת 1983 שימש כמפקד מצעד הדגלנים בטקס, תפקיד שבו החזיק במשך יותר משלושה עשורים.

במהלך השנים הפך רוקני לדמות מוכרת כמעט בכל בית בישראל. קולו התקיף, עמידתו הזקופה והמשמעת הקפדנית שהנהיג בחזרות ובטקס עצמו הפכו לסמל של הטקס הממלכתי. מדי שנה היה חוזר למדים במשך שבועות ארוכים כדי להכין את הדגלנים והחיילים למופע על רחבת הר הרצל.

רוקני נולד בשנת 1932 בעיר כרמאנשאה שבאיראן ועלה לישראל בשנת 1950. לאורך השנים שירת בצה"ל בסדיר ובקבע, ולאחר פרישתו המשיך לשרת במילואים ולהוביל את הטקס הלאומי החשוב ביותר בלוח השנה הישראלי.

בשנת 2016 פיקד בפעם האחרונה על מצעד הדגלנים, אחריו העביר את השרביט למחליפו, סא"ל (מיל') שמעון דרעי. גם לאחר פרישתו נותר דמות נערצת בקרב חיילים וקצינים רבים שלקחו חלק בטקסים לאורך השנים.