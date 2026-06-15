הישג להתיישבות בנגב: אושר החוק להארכת תקופת ההסדרה של חוות הבודדים

החוק להארכת תקופת ההסדרה התכנונית של חוות הבודדים בנגב של ח"כ יצחק קרויזר, אושר היום (שני) בוועדת הכלכלה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

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החוק מאריך בשבע שנים את פרק הזמן שניתן להשלמת הליכי התכנון וההסדרה, לאחר שהתגלה כי בשל חסמים בירוקרטיים ממושכים, רבים מהמיזמים שהוקמו בעידוד המדינה מצאו את עצמם בסכנת פינוי.

ח"כ יצחק קרויזר מסר בעקבות החלטת ועדת הכלכלה: "אישור החוק בוועדה הוא מעשה של צדק היסטורי ותיקון הכרחי עבור מי שעומדים בחזית מימוש החזון הציוני. חוות הבודדים אינן רק מפעלים תיירותיים, הן עוגן אסטרטגי לשמירה על אדמות הלאום, ביצור המשילות והגנת הריבונות הישראלית בנגב. מחויבותנו העליונה היא להעניק למשפחות החלוצות את היציבות ואת הביטחון התכנוני הנדרשים להן כדי להמשיך ולהעמיק שורשים במרחבי הדרום, לדורות הבאים".