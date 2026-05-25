תיעוד מבפנים: הריבונות שהופקרה והפשע המשתולל בדרום תל אביב

פרויקט תיעודי מיוחד של יונתן רווה והצלם נדב אבס מביא הצצה מטלטלת אל חצרותיה האחוריות של דרום תל אביב, ובמיוחד בשכונת נווה שאנן, ומציג מציאות שבה האזור מתנהל כמדינה מעל לחוק מתחת לאפן של הרשויות. התיעוד חושף כיצד תחנות סמים פועלות בגלוי בכל פינה בשכונה, ברחובות השכונה פועלים בתי בושת לצד מכולות. מוטי כץ, תושב השכונה, מספר בדאגה כי שיעור הנרקומנים זינק במיוחד מאז פרוץ המלחמה, ומציין כי יותר צעירים נופלים לסמים קשים שמהם אין דרך חזרה. מעבר לחשיפה לחומרים מסוכנים כמו קריסטל והרואין, התושבים והילדים בשכונה נאלצים להתמודד מדי יום עם הזנחה תשתיתית קשה, אלימות גלויה, פריצות לבתי עסק ונשים בזנות.

המצב בשכונה החמיר בשנים האחרונות עם חלוקת הרחובות לטריטוריות בשליטתן של מספר משפחות פשע וחמולות, המפעילות בין היתר נערים זרים שנפלטו ממסגרות. דוגמה בולטת לכך היא בית חנוך לוין ברחוב ראש פינה 18 מבנה היסטורי לשימור שעיריית תל אביב מתגאה בו, אך הפך למוקד קבוע לפעילות פלילית מפקפקת של דמויות המוכרות למשטרה.

התושבים מביעים חשש כבד מפני הקמת המרכז החדש של להקת בת-שבע בשכונה, שלדברי כץ, עלול להצית מלחמת חמולות אלימה ויריות ברחובות על רקע מאבקי שליטה בשטחי המסחר והסמים. חוסר ההרתעה הגיע לשיא כאשר אזרח שחזר מהשירות במילואים נאלץ לכוון את נשקו לעבר סוחר סמים שהתקרב אליו בצורה חשודה ליד המרכז, וזכה לאחר מכן לאיומים ישירים מתחת לביתו.

אל מול הטענות הקשות של התושבים על חוסר מענה מצד העירייה והמשטרה, נציגי החוק מסבירים כי קיים קושי משפטי ורשלנות מערכתית. במפגש טעון עם התושבים הסביר נציג המשטרה כי העיכובים בקבלת חוות דעת למעבדות הסמים מובילים לשחרור חוזר של סוחרים על ידי שופטים.

בנוסף, בניסוי שערך צוות התוכנית שבו נגנב קורקינט שהוטמן בו מכשיר מעקב, הבהירה המשטרה כי אין לה סמכות להיכנס למבנים סגורים ללא צו, והכלי אכן אבד. מנגד, במשטרת ישראל דוחים את ההאשמות ומסרו בתגובה כי בשנה האחרונה הוקם מרחב מג"ב תל אביב ותוגברו מאות לוחמים, כאשר מתחילת שנת 2026 בלבד נעצרו 80 חשודים בעבירות סמים ורכוש והוגשו 64 כתבי אישום, זאת לצד הפעלת יחידת "ברקן" החדשה להגברת המשילות בשכונות.