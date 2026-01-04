מרתון דיונים על חוק הגיוס; הייעוץ דורש סנקציות נוספות

מרתון דיונים מתקיים היום (ראשון) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סביב חוק הגיוס. בדיון הראשון עסקה הוועדה בסנקציות שיוטלו על עריקים במידה ולא יתגייסו.

הייעוץ המשפטי מתנגד לנוסח שמקדם יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, וקורא להחמיר את הסנקציות כבר בשנת היישום הראשונה - ולא לפרוס אותן בהדרגה כפי שמציע ביסמוט. עוד דורש הייעוץ המשפטי להרחיב את סל הסנקציות, בין היתר באמצעות שלילת הנחות בארנונה, וכן לקבוע כי הסנקציות לא יפקעו עם הגעת העריקים לגיל הפטור, העומד על 26.

בתוך כך, בבסיס תל השומר מתקיים היום יום גיוס לחטיבות החרדיות, כשבמקביל מחוץ למתחם ישנן הפגנות של חרדים קיצוניים נגד המתגייסים, אשר חלקם אף הצליח להתפרץ לתוך הבסיס. בשל כך המשטרה הגדירה את ההפגנה כלא חוקית, ופועלת לפיזורה. כמו כן מוקדם יותר היום התקיימה הפגנה מחוץ לביתו בירושלים של יו"ר מפלגת יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף.

בנוסף, בממשלה צפוי להתקיים דיון בעקבות הנחיית בג"ץ לגיבוש צעדים כלכליים נגד חייבי גיוס בתוך 45 ימים. בערב תיערך בבני ברק קבלת פנים לעריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי.