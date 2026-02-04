השסע הפוליטי בשיא: משבר הגיוס דוחק את הקונפליקט היהודי-ערבי

על אף שנה רוויית אירועים ביטחוניים, ממלחמה בשבע חזיתות ועד לעימות ישיר מול איראן, החברה הישראלית רואה במתחים הפנימיים את האיום המרכזי על חוסנה. כך עולה היום (רביעי) מפרסום "מדד המתחים השנתי" של ארגון גשר לסיכום שנת 2025.

על פי המדד, המתח הפוליטי בין הימין לשמאל ניצב בודד בצמרת זו השנה השנייה ברציפות עם 45% מהמשיבים. במקום השני נרשם מהפך דרמטי: המתח בין חילונים לחרדים זינק ל-31%, בעוד שהמתח הלאומי בין יהודים לערבים, שהוביל את המדד בעבר, צנח למקום השלישי עם 18% בלבד.

הסקר, שנערך על ידי "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All, מצביע על "אשם מרכזי" בשסע החברתי: 61% מהציבור מטילים את האחריות למתח הפוליטי על הפוליטיקאים וקידום האינטרסים שלהם. גורמי המתח המרכזיים שזוהו כמחוללי השסע הם חוק הגיוס והשיוויון בנטל (28%), דמותו של ראש הממשלה נתניהו (17%) והתנהלות מערכת המשפט והיועמ"שית (14%). בסוגיית המתח הדתי, חוק הגיוס נתפס כסיבה המרכזית עבור 70% מהמשיבים, בעוד שאירועי 7 באוקטובר נותרו הגורם העיקרי למתח מול המגזר הערבי.

תמונת המצב לגבי העתיד נראית קודרת בעיני הציבור: 55% מהישראלים סבורים כי המצב החברתי התדרדר בשנה החולפת, כאשר בקרב מצביעי השמאל הנתון מאמיר ל-90%. למעלה ממחצית מהציבור (כ-56%) צופים כי כלל המתחים בחברה רק ילכו ויחריפו בשנים הקרובות.

עם זאת, נרשמה הסכמה רחבה (53%) כי הסדרת חוק הגיוס עשויה למתן את הקרע ולהוריד את הלהבות, בעוד שסיום משפטו של נתניהו נתפס על ידי רוב המשיבים (49%) כגורם שלא ישפיע על גובה הלהבות החברתיות.

"הזירה הפוליטית הפכה לגורם המרכזי שמזין ומעצים את רוב השסעים", אמר אילן גאל דור, מנכ"ל ארגון גשר. "לקראת שנת בחירות, שבה קצב האש הפוליטי צפוי לעלות, האחריות מוטלת על כולנו. אני שואב אופטימיות מהחברה הישראלית האיתנה שמבינה את גודל האתגר".