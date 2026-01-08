אלפים הצביעו: זו מילת השנה של האקדמיה ללשון עברית

"הביתה" היא מילת השנה של האקדמיה ללשון עברית לשנת תשפ"ו, כך הודיעה האקדמיה הבוקר (חמישי). אלפים הצביעו ובחרו במילה. במקום השני והשלישי: "בינה מלאכותית" ו"תקווה".

לקראת יום העברית תשפ"ו פנתה האקדמיה אל הציבור בבקשה להציע לה מילים המסמלות בצורה הטובה ביותר את השנה החולפת. מאות הצעות התקבלו, ומתוכן נבחרו עשר מילים מובילות להתמודד על התואר "מילת השנה". אלפים נענו לקריאה ובחרו בהצבעה באתר האקדמיה את המילה הראויה ביותר בעיניהם.

25% הצביעו למילה "הביתה", בעוד שבינה מלאכותית זכתה ל-15.2% מהקולות, ומייד אחריו במקום השלישי - המילה תקווה עם 14.6% מההצבעות.

המילים המתמודדות האחרות היו גיוס, חקירה, טראומה (חובלה), נרמול, עם כלביא, שבים ושיקום (5%–8% לכל אחת מהן). בכל המילים האלה אפשר למצוא את החיבור למציאות החיים המורכבת בישראל, לרגשות העזים לאחר שנתיים של מלחמה קשה וכואבת ולעברית היפה והמשתנה, נמסר.

בשנה שעברה (תשפ"ה) נבחרה המילה חטופים, ובשנים שקדמו לה בולען (תשפ"ג) טרלול (תשפ"ב) ומטוש (תשפ"א).

על מילת השנה, "הביתה", מסרו באקדמיה ללשון עברית כי "בהקשר של השנה החולפת, המילה הביתה מסמלת בעיני רבים את שובם של רוב החטופים לביתם - לאחר שנתיים איומות של כאב וציפייה. לאורך תקופה זו עלתה המילה שוב ושוב בשיח הציבורי, ואף הרטיטה את הלבבות בשיר שנעשה לאחד מסמלי המאבק והציפייה. עוד מייצגת המילה הביתה את החזרה (ואת השאיפה לחזרה) ליישובי העוטף וליישובי הצפון".

מנכ"לית האקדמיה דורית לרר הוסיפה: "מעבר להקשר המיידי שבגינו בחרו רבים כל כך מעומק ליבם במילה, זו הזדמנות להתבונן בפלא העברית בת זמננו: הינה, במאה ה-21 נבחרת למילת השנה מילה יום־יומית השגורה בפי כל ילדה וילד, ובו בזמן בנויה מאחת ממילות היסוד העתיקות בלשוננו ובלשונות הקרובות לה (בית) בצירוף סיומת קדומה מיוחדת. את הרצף הזה בן אלפי השנים ואת חיותה של העברית אנחנו חוגגים מדי שנה ביום העברית".

על המקום השני, "בינה מלאכותית", נמסר: הצירוף בינה מלאכותית (בעקבות האנגלית artificial intelligence, ובקיצור AI) נעשה כמעט בן-לילה חלק בלתי נפרד מחיינו. בינה היא כידוע מילה נרדפת לחוכמה, והיא קרובה למילה התבוננות. מלאכותי פירושו "לא טבעי, שנעשה במכוון בידי אדם". שם התואר מלאכותי נגזר מן המילה מלאכה משורש לא"ך. משפות שמיות אחרות אנו יודעים כי המשמעות היסודית של שורש זה היא 'שליחה', 'שליחות', ואומנם המילה מלאכה מקבילה לצירוף 'משלח יד', ומלאך הוא ביסודו שליח.

על המקום השלישי - "תקווה": כבר מימים קדמונים הציפה המילה את דוברי העברית רגשות עזים. אלפי שנים מאוחר יותר העניק המשורר הציוני הנלהב נפתלי הרץ אימבר את השם 'תקוותנו' לשיר הלל שכתב על ההתעוררות הציונית בסוף המאה ה־19, ושני בתי השיר הראשונים (בכמה שינויים) זכו להיות המנונה הלאומי של מדינת ישראל, "התקווה".

יום העברית מצוין מדי שנה בכ"א בטבת, יום הולדתו של מחיה השפה העברית אליעזר בן-יהודה. השנה התאריך חל בשבת, ועל כן יום העברית מצוין כבר היום, יום חמישי.