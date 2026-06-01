מאיה ורטהיימר חשפה בדמעות: "אחי נפצע בלבנון - הכול יכול לקרוס ברגע"

השחקנית והמנחה מאיה ורטהיימר חשפה היום (שני) בפוסט באינסטגרם כי אחיה הגדול אסף, שמשרת במילואים, נפצע בפעילות בדרום לבנון, כנראה בתקרית שבה נפל סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל אתמול.

בסרטון שהעלתה, מספרת ורטהיימר בדמעות כי "אתמול היה יום מאוד מורכב. בבוקר אימא שלי הייתה מאוד במתח. שלחתי לה הודעה ושאלתי אותה אם הכול בסדר, והיא אמרה שנדבר על זה כשאסיים. זה לא אופייני לה. התקשרתי ושמעתי שהיא נסערת. היא אמרה שאבא אוהב אותנו ושאסף אחי הגדול, שהוא משרת במילואים ונמצא בלבנון - נפצע" לדבריה, אחיה יצר קשר עם המשפחה והרגיע אותם רק לאחר שכבר טופל: "הוא דיבר איתה רק כשהוא יצא מבית החולים ושהכול בסדר עכשיו".

כפי הנראה, התקרית קרתה בזמן שהכוח בו היה אחיה יצא מהגזרה: "הם יצאו מלבנון. בדרך משם הוא כנראה נפצע". עוד שיתפה כי "זה היה כמו צלצול, סטירה של פרופורציה, שהכול פתאום נראה הבל הבלים", אמרה בדמעות. "הרגשתי אתמול איך בשבריר שנייה העולם יכול לקרוס עליך, כמה אנחנו לוקחים את הדברים הכי פשוטים כמובן מאליו. המשפחות האלה שכל יום שיש לי פתאום 'הותר לפרסום'. כל הנשים שבני הזוג שלהם נמצאים בצבא, והילדים שלהם".

היא הוסיפה: "אנחנו כאילו מנסים להדחיק את המציאות המפחידה הזו כדי לתפקד, וכי אני בוחרת באופן מודע לנתב את האנרגיה האין-סופית של הפחד לאנרגיה של לעשות טוב, של להפיץ אור ושמחה".