מחכה להם: ראיון עם שורד השבי אלי-ה כהן - והספר שהוציא

אלי-ה שוחרר משבי חמאס לאחר 505 ימים ברצועה • הוא סיפר לכתבתנו, שליוותה אותו בחודשים האחרונים, על הציפייה לאיחוד עם אלו שנותרו מאחור • וגם: "מופוואדאת", שהושק לאחרונה ומספר את סיפורו בעזה • צפו בכתבה

מאיה בואנוס
מאיה בואנוס ■ כתבת i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Video poster
מחכה להם: ראיון מיוחד עם שורד השבי אלי-ה כהן

ריאיון מיוחד עם שורד השבי אלי-ה כהן, ששוחרר לפני שמונה חודשים ממנהרות חמאס: כתבתנו מאיה בואנוס ליוותה אותו בחודשים האחרונים, ברגעי ההמתנה - ועד הבשורה על השחרור הקרוב של חבריו. אלי-ה סיפר על הציפייה לאיחוד עם אלו שנותרו מאחור - ומה הם תכננו לעשות יחד לאחר השבי.

צפו בכתבה המלאה

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות