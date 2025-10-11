מחכה להם: ראיון עם שורד השבי אלי-ה כהן - והספר שהוציא

ריאיון מיוחד עם שורד השבי אלי-ה כהן, ששוחרר לפני שמונה חודשים ממנהרות חמאס: כתבתנו מאיה בואנוס ליוותה אותו בחודשים האחרונים, ברגעי ההמתנה - ועד הבשורה על השחרור הקרוב של חבריו. אלי-ה סיפר על הציפייה לאיחוד עם אלו שנותרו מאחור - ומה הם תכננו לעשות יחד לאחר השבי.

צפו בכתבה המלאה