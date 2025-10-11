מחכה להם: ראיון עם שורד השבי אלי-ה כהן - והספר שהוציא
אלי-ה שוחרר משבי חמאס לאחר 505 ימים ברצועה • הוא סיפר לכתבתנו, שליוותה אותו בחודשים האחרונים, על הציפייה לאיחוד עם אלו שנותרו מאחור • וגם: "מופוואדאת", שהושק לאחרונה ומספר את סיפורו בעזה • צפו בכתבה
מאיה בואנוסכתבת i24NEWS
1 דקות קריאה
ריאיון מיוחד עם שורד השבי אלי-ה כהן, ששוחרר לפני שמונה חודשים ממנהרות חמאס: כתבתנו מאיה בואנוס ליוותה אותו בחודשים האחרונים, ברגעי ההמתנה - ועד הבשורה על השחרור הקרוב של חבריו. אלי-ה סיפר על הציפייה לאיחוד עם אלו שנותרו מאחור - ומה הם תכננו לעשות יחד לאחר השבי.
צפו בכתבה המלאה
