חריג: ישראלים פרצו את הגדר עם סוריה כדי להקים התיישבות

מספר ישראלים חצו היום (חמישי) את גדר הגבול לסוריה במטרה להתיישב בחבל הבשן. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחריהם, חמישה הוחזרו עד כה ושמונה נתפסו במרחב.

גורם ביטחוני מסר כי הפריצה בגבול נעשתה באמצעות מסור-דיסק, ותוך כדי שהם מתעמתים עם הכוחות ששומרים במרחב. הצעירים, ביצעו את החצייה כשהם מתעדים את עצמם בשידור חי - נוסעים בגולן ומחפשים מיקום להעביר בו את הלילה.

צה"ל עדכן כי מספר אזרחים ישראלים פרצו את גבול סוריה בשני מוקדים, ברמת הגולן ובחרמון. כוחות קפצו למקום ואיתרו את החשודים, שהתעמתו איתם. הם הוחזרו בבטחה לשטח ישראל והועברו להמשך טיפול של המשטרה. "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית, המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל", נכתב.

האירוע החריג מתרחש במקביל לכנס של התיישבות בחבל הבשן שמתקיים היום בירושלים. החוצים, הם חלק מהארגון וזו לא הפעם הראשונה בה זה מתרחש.

בחודש אוקטובר סיכל צה"ל ניסיון התיישבות נוסף ברמת הגולן הסורית. שלוש משפחות ניסו לחצות את הגבות בחסות צעדה עם מאות משתתפים סמוך לגדר - ונבלמו. לטענת אחת המשפחות, הניסיון נולד בעקבות ההסכם אז עם חמאס. ניסיון דומה סוכל באוגוסט האחרון, לאחר שקבוצת משפחות מהשומרון חצו את הגדר כדי להקיים ישוב חדש בשם "נווה הבשן".