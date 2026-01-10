אין פיקוח: האם ניתן היה למנוע את הרצח של שירלי יהודה?

בחודש אוקטובר נרצחה בתל אביב שירלי יהודה, אם לשלושה ועובדת בסניף של רשת Ace, על ידי אורן דנן, פדופיל מורשע שעבד לצידה, ברצח שזעזע את המדינה. דנן שוחרר ממאסר של 23 שנים חודשים ספורים לפני הרצח, בו חנק את שירלי, הצית את גופתה ונמלט מהמקום. בריאיון שהעניק לכתבתנו יעל שני, תת-גונדר שלומי כהן המפקד על יחידת צור בשב"ס, מספר כי הרצח יכול היה להימנע.

על פי תנ"צ כהן, דנן היה תחת פיקוחה של יחידתו, אך הצו שניתן להם נגע רק לקטינים, ואכן במהלך הפיקוח עליו הבלשים הבחינו שלא בא עם כאלו במגע. עם זאת, על אף שמדובר היה באדם שהוגדר כמסוכן, הפיקוח עליו לא היה 24/7.

בדו"ח של מבקר המדינה נקבע כי היחס של המפקחים לעברייני מין נמוך ב-40% מהנדרש. כמו כן, בישראל לא מבוצע רישום אלקטרוני המתעדכן אודותיו פרטיהם האישיים של עברייני מין מפוקחים, כך שכל שינוי בפרטים אינו מוזן באופן אוטומטי. למרות ששירלי התריעה מספר פעמים כלפי מנהליה בעבודה על התנהגותו המטרידה של דנן, המידע לא הגיע לרשויות, והרצח כאמור התאפשר.

