אימו של רן גואילי: "מדמיינת אותך עם המלאכים"; אביו: "אתה חסר לי כל שניה"

טקס ההלוויה של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל מתקיים הבוקר (רביעי). הארון יצא מלווה בשייירת רכבים ממחנה שורה ברמלה עד ההגעה ליישוב מיתר שם ייטמן רני. גואילי ז"ל, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה והושבה ביום שני לישראל אחרי 843 ימים.

טליק, אמו של רן, ספדה לו: "רני אני מדמיינת אותך שם למעלה על הטריבונה עם כל גיבורי המלכות והגיבורים שנרצחו. אני מדמיינת אותך מכנס את כולם ואומר 'אתם חייבים לשמוע את ההספדים שלי יהיה מגניב', יושבים עם כוס ערק. אנחנו עדין במשימה לחסל את האויבים - חמאס, ג'יהאד, טרוריסטים - תראו מה נשאר מכם. רני וגיבורי המלכות נותנים לנו את הכח לנצח את הרוע". עוד הוסיפה טליק: "נזכרתי מיד אחרי היום הארור, שהיית בהפגנה וירקו עליך, ואמרת - איך הם לא מבינים שאני שוטר ואני חלק מהם, שהם אני ואני הם - אנחנו אחד. טני מבטיחה לך שבזכותך נזכרנו כל עם ישראל שלמרות המחלוקות אנחנו כולנו עם חזק. 700 חיילים חיפשו, מצאו וחילצו אותך. אין עוד עם כזה בעולם".

איציק, אביו שיתף: "לראות את כולם עומדים מולך, מה שעשית והצלחת ואיחדת זה לא מובן מאליו. כל יום אנחנו מגלים עליך משהו חדש. לפני כמה שעות קיבלנו אותך בשורה ופתחנו את הארון ונגענו בך - אחרי שנתיים וחצי אתה שלם לגמרי. נישקנו אותך". עוד אמר איציק: "זה כאילו אתה מסדר לנו מלמעלה הכל, אפילו בבית העלמין סיימנו לשפץ רק לפני כמה ימים. אתה הילד של כולם. אני גאה להיות אבא שלך ואתה חסר לי כל שניה וכל דקה. אוהב אותך, מתגעגע".

עמרי, אחיו של רן, סיפר: "אני מסתכל ורואה את כולם, מרגיש את כולם. מי כמוני מכיר את רני הגיבור שלנו, פשוט גאה להיות האח הגדול שלך. היום אני יכול להגיד שהחיים שלנו יכולים להמשיך, הים עברנו את 7.10. היום סגרתי את המעגל ואח שלי הגיבור הגיע הביתה. אשתמש בכינוי היחיד שהוא רק שלי - רני אחי הקטן, קטן אבל כמו שכולם יודעים הוא הגדול. אני גאה להיות זה שגדל איתך, גדל ממך. הייתה לנו חברות מעבר לכל דבר בעוצמות מטורפות, אהבנו לעשות את כל הדברים המטורפים שלנו שילכו איתנו עד הסוף. הגאווה פה אומנם משפחתית, אבל היא של כל העם שלנו. מאחל לכולם להיות רני. הכאב ענק ועצום אבל הגאווה שיש לנן בך יותר חזקה מהכאב.

שרון, גיסתו של רני: "היום אני ניצבת מולך ומול עם שלם שחולק לך כבוד אחרון. למרות הכל המשפחה הטמיעה בנו את המשפט שהגאווה בך גדול מהעצב. אני גאה בך. אני מודה שהתפללתי לסוף אחר, לחיבוק החם והצחוק. אבל יודעת שאם כבר לסיים את חייך - רק ככה. מאחלת לי ולעולם לגדל את הדור הבא על הערכים שלך. סיפור גבורתך יחקק ויסופר לדורות".

אחותו של רן, שירה, בדמעות: "כשאמא נכנסה לחדר יומיים אחרי 7 באוקטובר ואמרה לי שכנראה יקח זמן עד שתחזור - לא תיארתי לעצמי שזה יקח 843 ימים. ביום שיצאת הרגשתי שמשהו רע עומד לקרות. אמרתי לעצמי בראש - תפתחי את העיניים זו הפעם האחרונה שאת הולכת לראות אותו. לא תיארתי לעצמי שהשטות הזו שאמרתי לעצמי תהיה אמת. בשנתיים האלה איבדתי אותך ואחר כך את עצמי, הבטחתי לך שאני בוחרת בחיים, אני נשבעת לך שאפילו שקשה אני בוחרת בחיים ואתה תמיד תהיה לצידי". לאחר מכן שירה השמיעה הקלטה של רני שאומר: "אל תדאגי הכל בסדר".

טום ברודסקי, חברו של רן, לצד עמדו גיא אלקבץ, עמנואל (מנו) אוחיון, בר ישכרוב ונדב סרוסי: "הגיע הרגע שחיכינו לו וכל כך פחדנו ממנו. אני רוצה לשתף אותך שכולנו עשינו הכל ונלחמנו בכל חזית כדי להחזיר אותך הביתה, ועכשיו אתה פה. זה הזמן להגיד לך תודה, תודה על החבר שהיית בשבילנו, על השותף לדרך, על הרגעים היפים שצברנו יחד, על ההתבגרות יחד, על הרגעים שכבר לא יהיו. תודה שגרמת לזה שלכולנו יהיו עוד אחים, דודים והורים מדהימים, הרי בסוף הפכת לגיבור שאתה בזכות המעטפת הזאת שנקראת משפחת גואילי.אנחנו גאים ללכת בכל מקום בארץ ולספר על האדם שאתה, על האדם שהיית בתקווה שכולם ימשיכו בדרכך. כל מי שמכיר אותך יודע שאם נחזיר את הגלגל לאחור היית עושה את אותו הדבר רק יותר מהר. עד אחרי הנצח אהוב שלנו, עוד ניפגש בסוף, בנתיים תשמור על המשפחה שלך ועל המשפחה שלנו, נוח על משכבך בשלום אחי, זה הזמן שלך לנוח".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "אנחנו עומדים כאן היום בשעה קדושה, שוברת לב, שבה רני, הגיבור והאהוב, "החטוף האחרון", מובא, סוף סוף, למנוחת עולמים, באדמת הבית. הבית אותו אהב, הבית שלמענו נלחם, יחד עם חבריו הבית עליו יצא להגן בגבורה עילאית ובחירוף נפש - באותו יום מר ונמהר. הבית שלו, הבית שלנו. של כולנו. הרגשתי שאני מבין שוב, מבין היטב, באיזה בית גדל גיבור כזה, כמו רני. מאלו תעצומות נפש, גבורה, ערכים ויופי הוא ינק. נפלה בחלקנו זכות, זכות עצומה, ללוות אתכם בתקופה ארוכה ומייסרת של חרדה, של געגועים ושל כמיהה. גילינו בכם שוב ושוב ושוב - בכם ובכל משפחות החטופים - וכמובן בחטופים עצמם אור גנוז של ישראל היפה. יהלומים של ממש, שהתגלו בעומק התופת האפלה. ראינו משפחות חטופים רבות ומגוונות, פסיפס של אינספור אמונות, השקפות, עמדות ואורחות חיים. ובה בעת ראינו אותן כסמל אחד - בולט וייחודי - של ישראליות מופתית. גבורה אינסופית, נחישות, פטריוטיות, אנושיות וחמלה, זקיפות קומה, ועמוד שדרה עשוי פלדה. אני קורא לציבור כולו - אל תחכו להלוויות ולאזכרות, לא צריך לחכות, לכו עכשיו, תאמרו מילה טובה, תחבקו, תחזקו - את חיילות וחיילי צה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים, את השוטרות והשוטרים, את כל נשות ואנשי הביטחון, החירום, ההצלה, החינוך, הבריאות והרווחה. ברגע הזה, אני מבקש מכם, כנשיא מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל: סליחה. סליחה שלא היינו שם בשבילו סליחה שיחד עם משפחות רבות כל כך נאלצתם לחכות לשובו של אהובכם ימים ארוכים כל כך, מייסרים כל כך.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אומר זאת בלשון התנך בשם רעייתי שרה ובשמי - נפשנו נקשרה בנפנכם. שוחחנו ונפגשנו רבות, חצינו יחד יבשות וימים כולל לאחרונה עם הנשיא טראמפ בפלורידה. ראינו מהי אהבת הורים, מהי אהבת אחים. חיבקנו אתכם בכאבכם, וגם היום אנחנו מחבקים אתכם עם כל עם ישראל. אם לא היינו מאמינים לא היינו מוצאים. ואם לא הפצעים היו פעורים לעולמים. מצאנו את רני ובכך השגנו את מה שייחלנו לו 843 ימים - להחזיר את כל אחינו ואחיותנו הביתה. זה עדין לא סוף פסוק, אנחנו דבקים גם ביעדנו האחרים - לפרק את חמאס מנשקו, לפרז את הרצועה וגם את זה נשיג. לי ולממשלתי יש את הזכות להקמת יישוב חדש שיקרא על שמו של רני. רננים - ממזרח לבאר שבע, וגם - נקים מכינה קדם צבאית על שמו של רני.

בצד הדרך מאות אזרחים ואזרחיות עם דגלי ישראל ליוו את השיירה המשטרתית, הכוללת את סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה וניידות מחטיבת סה"ר במחוז הדרומי. אותה שיירה ליוותה את ארונו של רני ז"ל גם דרך כביש 431, מחלף נשרים, כביש 6 וכביש 60 ועד להגעת השיירה ליישוב מיתר.

עוד לפני שהארון הגיע למיתר, ראש המועצה המקומית מיתר, שמעון פרץ, אמר: "רני בבית. לאחר מאבק ממושך וכואב רן חזר אל אדמת היישוב שבו גדל והתחנך. מיתר כולה מחבקת היום את משפחת גואילי, מרכינה ראש ומתחייבת לזכור את רן- לוחם, בן, חבר ואדם אהוב שהלך מאיתנו מוקדם מדי".

גואילי, החטוף האחרון, שירת כשוטר יס"מ, ונפל ב-7 באוקטובר, לאחר קרב עיקש ועקוב מדם נגד מחבלי חמאס סמוך לקיבוץ עלומים בעוטף עזה. הוא הושב לישראל ביום שני, במסגרת מבצע "לב אמיץ" בשכונת זייתון לאיתורו, לאחר בדיקת 250 גופות שהתקיימו, ואותר בתוך קבר אחים עזתיים. הקבר, היה אחד מהחלופות המודיעיניות הקיימות - לצד מנהרה שנסרקה לאורכה ולרוחבה, ומנהרה שיחידת יהל"ם נכנסה אליה בשבועיים האחרונים, בהם גם עידן עמדי.