המחלוקת על גיוס החרדים לא הייתה קשורה למשטרת ישראל באופן ישיר אף פעם. אלא שבספטמבר אשתקד חל מפנה, כשהמשטרה הודיעה ליועמ"שית כי היא מסרבת לסייע לצה"ל במעצר עריקים חרדים. הסיבה הרשמית לכך הייתה מחסור בכוח אדם וחשש מהפרות סדר, לצד דרישה שצה"ל יממן לה גיוס של ארבע פלוגות מילואים מג"ב כדי למלא את השורות.

זו הייתה הסיבה הרשמית, אבל לא מופרך להעריך שמאחורי ההחלטה עמד חוסר הרצון של השר איתמר בן גביר לאכוף את חוק הגיוס על המגזר החרדי, בטח לא באמצעות המשטרה. למשטרה מותר לתעדף משימות, והיא עושה את זה מדי יום ביומו. עם זאת, למשטרה אסור בשום אופן שהעבריינים ידעו מה מבחינתה נמצא בעדיפות נמוכה.

המסר הרשמי לאזרחים חייב תמיד להיות שאוכפים את הכל, למרות המחסור הכרוני בכוח אדם. ברגע שהמשטרה בחרה להפוך את הסוגיה הזו לפומבית ומוצהרת, היא הכניסה את עצמה מרצון לשדה מוקשים פוליטי, שגם ההתקפלות של המפכ"ל חודשים לאחר מכן כבר לא תצליח לתקן.

החודשים חלפו, היועצת המשפטית לממשלה התרעמה, ובג"ץ מתח ביקורת קשה על המשטרה וכינה את התנהלותה "מטרידה עד מאוד". בעקבות הלחץ, המפכ"ל שינה את מדיניותו והורה כי שוטר שיגלה שאזרח הוא עריק יאלץ לעכב אותו, ואף הנחה לחזור לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית במבצעים יזומים.

האמת היא שההחלטה הזו נותרה חסרת משמעות בפועל. השוטרים בשטח ממשיכה להתחמק מסיוע למשטרה הצבאית במבצעי מעצרים. המשטרה הצבאית חייבת גיבוי, אך המשטרה הכחולה תמיד תמצא תירוצים נוחים: פעם זו ההסלמה בצפון, פעם מבצע ממוקד נגד משפחות פשע, וכן הלאה.

אם המפכ"ל לא היה מחליט אי שם בשנה שעברה להצהיר בריש גלי שהוא לא לוקח חלק במשימה, אלא פשוט מתחמק ממנה בשקט כפי שהמשטרה עושה כעת, אף אחד לא היה בא אליה בטענות. לא היועמ"שית, לא בג"ץ ובטח לא החרדים עצמם.

רב-ניצב דני לוי עשה טעות עקרונית, ועכשיו, כשהוא מנסה לתקן אותה, המשטרה משלמת את המחיר והופכת לסמל האכיפה השנוא במגזר. התוצאות הרסניות: מתפרעים פורצים לתחנות, מפרים את הסדר מול בתי קצינים בכירים, וראשי המגזר החרדי מאיימים להפסיק לחלוטין את שיתוף הפעולה.

לוי דווקא יודע לתקן החלטות שגויות, וראינו את זה כבר במספר מקרים בעבר: כך היה בפרשת מדור ההסתות, שלאחר התעקשות ראשונית הוקפא על ידו אך גרר אש משני הצדדים. כך היה בפרשת הדחת היועץ המשפטי של המשטרה, ואפילו באירוע המביך של שליחת שוטרים לשמש כקהל בתוכנית "הפטריוטים".

היכולת לתקן החלטות שגויות היא אמנם תכונה חשובה למפקד, אך לוי תמיד משלם על כך מחיר ציבורי וארגוני יקר מדי. עדיף בהרבה לקבל מראש את ההחלטה הנכונה.