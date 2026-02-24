4 שנים למלחמה באוקראינה: 23 אלף פליטים בישראל ללא מעמד

ארבע שנים עברו מאז פרצה המלחמה באוקראינה, ובישראל כיום ישנם כ-23 אלף אנשים (בעיקר נשים) בעלי אזרחות אוקראינית שאינם זכאי שבות. כ-14 אלף מהם נמלטו לישראל מאז פרצה המלחמה ב-24 בפברואר 2022, וכ-19 אלף שהו כאן קודם מסיבות שונות, כמהגרי עבודה, מבקשי מקלט או מהגרים חסרי תיעוד. כולם שוהים בישראל כחוק ומוגנים באופן קבוצתי מפני הרחקה בשל סכנת החיים שידוע שנשקפת להם במדינת מוצאם.

ואולם, דו"ח שמפרסמת עמותת א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים) מעלה כי מבקשי המקלט מאוקראינה חיים בישראל ללא מעמד מוסדר של פליטות, וללא זכויות סוציאליות. חלק ממבקשי המקלט אף שילמו בחייהם מאז פרצה המלחמה בישראל, בפרט בעקבות מבצע "עם כלביא".

על פי הדו"ח, המדינה העניקה לפליטים מאוקראינה בחודש הראשון להגעתם לישראל מעטפת סיוע הכוללת שירותי בריאות, תווי מזון וסיוע בדיור במקרי קיצון. עם זאת, חבילת הסיוע הצטמצמה עד שכיום לא נותר ממנה דבר.

מנתונים שנאספו על ידי א.ס.ף בתחילת השנה, עולה כי שליש מהפליטות מועסקות באופן לא חוקי ורבות נאלצות לשלב בין עבודות חוקיות ולא חוקיות. רוב הנשים מעידות כי מועסקות בניקיון, סיעוד ותחזוקה. כמו כן, בשנת 2025 נרשמה החמרה בעוני, במצבי אי־ביטחון תזונתי המגיעים לכ-70% מהפליטים והפליטות, הידרדרות בריאותית ונפשית והתרחבות החשיפה לניצול תעסוקתי ולזנות הישרדותית.

נכון לעכשיו, משרד הפנים החליט על הארכת ההגנה הקבוצתית כך שאשרת השהייה בישראל עבור הפליטים האוקראינים עד סוף חודש מרץ. זאת בניגוד לאירופה וארצות הברית, שם הוארכה ההגנה הקבוצתית לאוקראינים לעוד שנה או שנתיים לפחות.

מנכ"לית ארגון א.ס.ף, טלי אהרנטל, מסרה: "ללא כל מעטפת סוציאלית, הפליטים נדחקים לחיים בעוני, אי-ביטחון תזונתי, והידרדרות בריאותית ונפשית מתמדת. על מדינת ישראל לפעול לאלתר לחידוש והרחבת המענים המסופקים לפליטות אוקראינה וילדיהן, כך שיאפשרו להן חיים מוגנים בכבוד ובביטחון, כמו גם התפתחות וחינוך - על פי החוק".