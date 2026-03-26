"את לא AI?": התגובה של נתניהו לבריסטה ששיגעה את הרשת

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) תגובה משועשעת לסרטון הטיקטוק החדש של רוני ולרו, הצעירה שהפכה לכוכבת ויראלית עולמית לאחר שהגישה לו קפה לפני כשבועיים, ותהה בבדיחות האם גם היא יצירת בינה מלאכותית.

הדיאלוג בין השניים החל לאחר שוולרו, בריסטה בת 17 מבית הקפה "הסטף" בירושלים, העלתה סרטון חזרה לרשת החברתית טיקטוק לצלילי השיר "זירת אגרוף" של אדיר גץ.

הסרטון צבר תאוצה במהירות, כהמשך ישיר להצלחה הפנומנלית של התיעוד המקורי שבו צולמה מגישה קפה לנתניהו – תיעוד שזכה למיליוני צפיות ברחבי העולם וגרר תגובות על כך שהיא "שגרירת ההסברה הטובה ביותר של ישראל".

בסרטון התגובה שלו, נתניהו התייחס לגל השמועות שליווה את הביקור המקורי בבית הקפה. באותה עת, תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות טענו כי ראש הממשלה אינו בחיים או שהסרטון שלו בבית הקפה הוא זיוף דיגיטלי. הקונספירטורים הצביעו על עיוותים כביכול במספר האצבעות שלו ועל רמת הקצף בכוס הקפה כהוכחה לכך שמדובר בבינה מלאכותית.

נתניהו בחר להשתמש בטרנד הוויראלי של ולרו כדי לסגור מעגל עם אותן שמועות. בפנייה ישירה בסרטון שאל את הצעירה: "את לא AI?", כשהוא רומז בציניות לטענות המופרכות שהופצו על הסרטון המשותף שלהם.