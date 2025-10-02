2 נרצחים באירועי אלימות ו-23 פצועים בתאונות | סיכום כיפור

צוותי מגן דוד אדום העניקו במהלך יום כיפור טיפול רפואי לכ-3,000 בני אדם, בהם שני נרצחים באירועי אלימות ברהט ובטובא זנגריה, ושני פצועים קשה בתאונות דרכים במרכז הארץ.

אמש, בעקבות ירי מטח הרקטות מצפון הרצועה נחבלו שבעה בני אדם בשעה שהיו בדרכם למרחב המוגן. במהלך יום כיפור נפגעו כ-300 בני אדם כתוצאה מרכיבה על אופניים, סקייטבורדים והגלגינועים השונים. שמונה מהם במצב בינוני והיתר קל.

כאמור, שני בני אדם, בהם בת 19 ובן 29, נרצחו באירועי אלימות שהתרחשו ברהט ובטובא זנגריה. במהלך יממה זו העניקו אנשי מד"א טיפול רפואי ל-20 בני אדם שנפצעו באירועי אלימות, מצבם של רובם קל.

בעיר אילת נפל נער בן 13 מגובה של כשלושה מטרים ונפצע אנוש, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים יוספטל בעיר. בנוסף, 23 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים שונות ברחבי הארץ, בהם שניים קשה, בן 17 שרכב על אופניים ונפגע מרכב בתל אביב וגבר בן 21 שהתהפך עם רכבו סמוך לטייבה, ארבעה בינוני והיתר קל.

צוותי מד''א הוזעקו בנוסף לטובת העברת 149 יולדות לבתי החולים, מתוכן שלוש יולדו ע"י צוותי הרפואה בבית"ר עילית, ירושלים ונס ציונה.