מצעד הגאווה והסובלנות 2026 בירושלים יתקיים הערב (חמישי) החל מ-18:30, כאשר המשתתפים יצאו מגן סאקר ויחלו בצעדה לכיוון הכנסת. בתוך כך, המשטרה סיימה את היערכותה - אלה הצירים שייחסמו.

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מאות שוטרים ממחוז ירושלים, כוחות תגבור ארציים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבים גלויים וסמויים וסדרנים, פרוסים לאורך ציר הצעדה ובתחומי ההתכנסות ומלווים את המשתתפים במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם, ולאפשר את קיומו התקין של המצעד תוך שמירת הסדר הציבורי. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד שמפקד על ההיערכות למצעד, מסייר בשטח ועומד מקרוב על פריסת הכוחות הגלויים והסמויים.

הסדרי תנועה וחסימות כבישים:

• רבין, שד' בן צבי, בצלאל, רופין (מצומת המוזיאונים עד צומת הזז), קפלן והנשיא השישי.

צירים חלופיים פתוחים לציבור הנהגים: הנביאים, אגריפס, כביש בגין, רמב"ן, רופין, שד' הרצל ובורג.

"שוטרי משטרת ישראל יפעלו בנחישות לקיומו התקין של המצעד. המשטרה תגלה אפס סובלנות כלפי כל גורם אשר ינסה לשבש את מהלכו התקין של המצעד או יסכן את ביטחון המשתתפים", נמסר.

מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים, זו השנה ה-24 של הצעידה, בסימן "דורשות ודורשים שינוי" - הקהילה הגאה עולה לכנסת. כבכל שנה, מצעד הגאווה והסובלנות בירושלים יפתח את חודש הגאווה בישראל.

המצעד מתקיים על רקע מגמות מדאיגות: להט"בופוביה, טרנספוביה והסתה גוברת, קיצוצי תקציבים ממשלתיים, ארגוני שנאה שמרנים, טיפולי המרה שממשיכים להתקיים ומכשולים בירוקרטיים ומשפטיים למשפחות להט״ביות.

מול כל אלה, המצעד אל הכנסת הוא הצהרה ברורה: שוויון זכויות וכבוד האדם אינם פריבילגיה המוענקת לחלק ונשללת מאחרים - הם ערכי יסוד המחייבים את המדינה ואת נבחריה. זכויות הקהילה אינן עניין שולי, אלא חלק ממאבק רחב יותר על דמותה של ישראל כמדינה דמוקרטית. זו אינה רק אמירה סמלית - אלא דרישה אמיתית לשינוי: מגיע לנו עתיד טוב ובטוח יותר, נמסר מהמארגנים.