טרגדיה בירושלים: תינוקת מתה אחרי ששהתה אצל מטפלת

תינוקת בת חמישה חודשים מתה היום (ראשון) לאחר ששהתה אצל מטפלת בירושלים, המשטרה פתחה בחקירה.

התינוקת נמצאה בבית כשהיא מחוסרת הכרה, לאחר מכן הובאה לבית חולים שערי צדק במצב אנוש תוך כדי החייאה ארוכה בשטח. מאמצי ההחייאה נמשכו במרכז לרפואה דחופה במרכז הרפואי, אך הצוותים נאלצו לקבוע את מותה.

שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בחקירה והחלו לאסוף ממצאים, לרבות גביית גרסתה של המטפלת, לבירור נסיבות המקרה.

חובש מד"א דניאל אליקים סיפר: "כשהגענו למקום התינוקת היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותה לבית החולים תוך פעולות החייאה שם הרופאים המשיכו להיאבק על חייה".

כזכור, לפני כחודש אירע בירושלים אסון נוסף, כשהתינוקות ליה גולובנציץ ואהרון כץ, מתו במעון לא מפוקח, כנראה כתוצאה מהתייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור.