גיא גלבוע דלאל לראשונה בכיכר החטופים: "התקווה הגיעה מכם"

שורד השבי גיא גלבוע דלאל הגיע הערב (שבת) לכיכר החטופים בתל אביב, ונשא דברים בהם אמר: "לא נשכח לרגע את שלושת החטופים שעדיין בעזה - רן, דרור וסותטיסאק. משפחותיהם וכל עם ישראל מחכים, המלאכה עדיין לא הושלמה עד שכולם יחזרו, עד החטוף האחרון".

עוד אמר גלבוע דלאל כי "אני עומד כאן היום אחרי שנתיים קשות וארוכות שהרגישו כמו נצח. שנתיים של חושך, געגוע ופחד - אבל גם תקווה שלא הסכמתי לוותר עליה. התקווה הזאת הגיעה מכם. לפני שירדתי למנהרות נחשפתי לתצלומים מהכיכר. נתתם לי תקווה וכוח, עם ישראל שלא שוכחים את אחיהם מאחור - תודה לכם!".

"תודה לחיילי צה"ל האמיצים והגיבורים שלנו, שעמדו איתנים להגן על ארץ ישראל", המשיך שורד השבי. "חיילי סדיר, ומילואימניקים שעזבו את משפחותיהם ואת העסקים שלהם - אני עומד פה היום בזכותכם! חיילי צה"ל הקריבו את גופם ונפשם כדי שאני אוכל לחזור הביתה, אני מצדיע להם ושולח את תנחומיי העמוקים למשפחות הגיבורים שנפלו ואיחולי החלמה מהירה לפצועים".

רובי חן, אביו של החלל איתי חן, אמר בנאומו: "אחרי 760 ימים עם חזרתו של איתי, משפחתי סוף סוף זכתה בתואר של "רק משפחת שכולה". יש לאיתי שלנו את הכבוד שמגיע לו: שסוף סוף איתי שב למנוחת עולמים כגיבור ישראל ולנו יש קבר לבוא אליו ומשפחתי יכולה להתחיל ללמוד ללכת מחדש... אנו מבינים עד כמה שהחזרתו של איתי זה היה להציל חיים - להציל את החיים של משפחתי וכך צריכים להציל את משפחת גווילי בכך שנחזיר את רני, וכך צריך להחזיר את דרור אור ואת סותטיסאק רינטלאק".

"אני מאמין שמלחמת 7.10 הוא נקודת פיתול בהיסטוריה של מדינת ישראל. זהו מלחמה שתגדיר מה הערכים המובילים של העם בישראל קדימה. השאלה האם נצליח לאמץ את הערכים של ערבות, הדדיות ועזרה לזולת, כמו האריות וגיבורים שנלחמו במלחמה, או נאפשר לנבחרי הציבור שלנו לחזור ולהתמקד בשלושת הכ"פים של כבוד, כוח וכסף על חשבוננו?". בנוסף הזהיר: "לאלו שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, ההיסטוריה תשפוט אותכם לחומרה ושמכם יהיו לאות קין לדורות קדימה אחרי שהציבור יעיף אתכם הביתה".

"לסיום, אני מבקש סליחה מהבן שלי ושאר החטופים שלקח שנתיים להחזיר אותכם הביתה ונבוא בחשבון עם אלו שאומרים שאי אפשר היה להחזיר אותכם קודם ואלו שבגללם נרצחו בשבי 46 חטופים. אפשר וצריך לבנות פה משהו אחר ואני אהיה פה לדאוג שזה יקרה כדי שההקרבה של הבן שלי ושאר הגיבורים פה לא יהיה לשווא. אנחנו כאן ולא נוותר עד החזרת החטוף האחרון!", אמר רובי.

דורית אור, אמו של החטוף החלל דרור אור נשאה דברים בעצרת בצומת הקשתות בשער הנגב. "קשה להיות אחרונים", אמרה, "עוד יום ועוד יום והעצבים שלנו נמתחים עד דק... האם ימצאו את דרור שלנו ומתי יחזירו לנו אותו? הילדים הנפלאים שלו זקוקים לזה כלכך, אנחנו זקוקים לזה, וזה יקרה".

חזרת החטופים החיים נראית לי עד היום כנס, ממש נס, ואני מברכת על שובם לחיים ולשיקום מדי יום ביומו... יחד עם זאת החששות והפחדים שלנו הולכים ומתגברים. אנחנו מחזקים את עצמנו שוב ושוב, ימצאו אוחו, יחזירו אותו, אנחנו סומכים על הצבא שלנו שיעשה זאת, כן - נזכה לקבור אותו בקבורה ראויה באדמת בארי, ליד יונת אהובתנו, אהובתו. ורק שישמר השקט והממשלה שלנו לא תתפתה לשום פרובוקציה, מצדנו או מהצד השני, ולא תחזור ללחימה, חזרה ללחימה תחסל כל סיכוי למצוא את דרור".

היא סיפרה על המפגש האחרון ועל חבריהם הקרובים מני ואיילת גודארד, שנרצחו ב-7.10: "אני רוצה לספר לכם על יום רביעי, 4 באוקטובר 2023. יובל בעלי ואני יצאנו מרעים ונסענו לבארי, לתת חיבוק לדרור, יונת והנכדים, לאחר שהם שבו מטיול בחו"ל ואנחנו עמדנו לטוס למחרת. ביקור שגרתי אוהב עם חיבוקים ואהבה. ואז הלכנו לחברינו הקרובים, מני ואיילת גודארד, וישבנו אצלם במרפסת במשך כמה שעות. עם קפה, תה צמחים, נשנושים, אבטיח, והמון המון סיפורים וצחוקים. היה כיף גדול, כרגיל. מי מלל ומי פלל שזאת תהיה הפעם האחרונה שבה חיבקנו את ילדינו האהובים והפעם האחרונה שבילינו עם חברינו הטובים... חיינו התהפכו, אנחנו מקדישים את חיינו לנכדים, לגדילתם והתפתחותם. אנחנו מודים לכולכם מקרב לב על שאתם ממשיכים לתמוך בנו ולא עוזבים אותנו גם ברגעים הקדיח ומורטי העצבים הללו.

יובל, אביו של דרור, הוסיף: "רציתי לספר שלא חזרתי לצומת זו ולהפגנה הזו מאז ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית. היינו באים לכאן במוצאי שבת עם מני ואיילת. אני חוזר לכאן היום, וגאה בכם ששמרתם על הקול השפוי. שימו לב מלחמה ומאבק רב לפנינו, יש בארץ רבים המבקשים רעתנו ותומכים בממשלת הזדון. עלינו לחזור לשורות, ולא לתת להם כמו שלא נתנו להם בעבר. רוחם של המפגינים גדול ומרשים עלינו להמשיך לתמוך בהפסקת האש ובניסיון לשקט".