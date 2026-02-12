סקר i24NEWS: האם פגישת נתניהו-טראמפ מועילה לישראל?

פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הסתיימה אמש (רביעי), אחרי שהשניים דנו בנושא המשא ומתן שארצות הברית מנהלת בימים אלו מול איראן. הנשיא טראמפ אמר בסיום הפגישה כי ארצות הברית תמשיך במשא ומתן עם איראן, וכי השניים לא הגיעו להחלטה משמעותית.

בסקר שנערך על ידי חברת דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, נבדק האם לדעתם של הישראלים הפגישה הבהולה בין נתניהו לטראמפ צפויה לסייע לישראל בשיחות המשא ומתן שארצות הברית מנהלת מול איראן.

רוב המשיבים ענו שלדעתם הפגישה הועילה לישראל, עם 54%, בעוד ש-33% ענו שלא. 13% מהמשיבים ענו שהם לא יודעים.

i24NEWS

עוד נשאלו המשיבים בסקר מה דעתם על פעיל הימין מרדכי דוד, שעלה לאחרונה לכותרות לאחר שחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, וקולות רבים קראו למשטרה להגביר את האכיפה נגדו. הדעות היו חלוקות, עם 47% שטענו שדוד הוא פעיל מחאה לגיטימי, בעוד ש-46% אמרו שהוא בריון שצריך להיעצר. 7% מהמשיבים אמרו שאין להם דעה בנושא.

עם זאת, פילוח התוצאות לפי נתוני שיוך פוליטי מציג תמונה אחרת - 78% ממצביעי הקואליציה טענו שמרדכי דוד הוא פעיל מחאה לגיטימי, בעוד ש-81% ממצביעי האופוזיציה טענו שהוא בריון שצריך להיעצר.

i24NEWS

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-12 בפברואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 534 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.